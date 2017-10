Jennifer Lawrence contó un "humillante" episodio que vivió al comenzar su carrera en Hollywood

Impulsada por la ola de denuncias contra el poderoso productor Harvey Weinstein, Jennifer Lawrence decidió contar sus propias experiencias "humillantes" en Hollywoood, que si bien no tienen que ver con el magnate -dijo que nunca fue acosada por él-, demuestran que el abuso de poder es moneda corriente en esta industria.

JLaw tomó la palabra en un evento de mujeres organizado por la revista Elle en el hotel Four Seasons de Beverly Hills, en el que también hablaron otras figuras como Reese Witherspoon y Laura Dern. Hizo hincapié en una historia puntual, que ocurrió años atrás.

"Cuando era mucho más joven y empezaba [mi carrera], los productores de una película me dijeron que perdiera 7 kilos en dos semanas. Súper fácil", comenzó. "Antes de que yo llegara ya habían despedido a una chica por no perder peso suficientemente rápido, y durante este tiempo, una productora me hizo hacer una fila desnuda con otras cinco mujeres que eran mucho, mucho más delgadas que yo. Todas nos quedamos allí hombro con hombro con sólo unas cintas cubriendo nuestras partes íntimas. Después de ese reconocimiento degradante y humillante, la mujer me dijo que debería usar esas fotos desnudas de mí misma como inspiración para mi dieta".

La actriz tuvo su primer papel a los 18 años, cuando trabajó en la pelícla Garden Party, en 2008.

Después de aquel momento, Jennifer reconoció que se sintió "atrapada" por su falta de poder: "No podría haber hecho que despidieran a un productor o director". Entonces resolvió hablar con otro productor, para contarle las recomendaciones inapropiadas que le había hecho su colega con respecto al peso.

"Me dijo que no sabía porque todo el mundo pensaba que estaba gorda, él pensaba que era perfectamente 'cogible'. Permití que me trataran de una cierta manera porque sentí que tenía que hacerlo por mi carrera. Era joven y me movía en esa delgada línea de ser fiel a mí misma sin ser calificada de difícil, lo que sí que me llamaron, pero creo que la palabra que usaron fue 'pesadilla'", recordó.

"Aún estoy aprendiendo que no tengo que sonreír cuando un hombre me hace sentir incómoda. En un mundo perfecto, cada ser humano debería tener el poder de ser tratado con respeto, porque son humanos. Pero hasta que lleguemos a eso, yo voy a prestar mis oídos y mi voy a cualquier chico, chica, hombre o mujer que no sientan que se pueden proteger a ellos mismos", prometió.

"Juntos vamos a parar este tipo de comportamientos. Pararemos de normalizar estas situaciones terribles. Cambiaremos la narrativa por todas esas personas que persiguen sus sueños", cerró Jennifer.