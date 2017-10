Marilyn Manson muy duro con Justin Bieber: “No sé cómo funciona la mente de una ardilla"

La relación entre Justin Bieber y Marilyn Manson volvió a estar en zona caliente. Recordemos que la amistad entre ambas estrellas de la música se quebró cuando el canadiense usó unas remeras en sus conciertos con la imagen del “Reverendo”.

En el último tiempo se pensó que la relación se había recompuesto. Pero parece que no. En una entrevista radial, Manson volvió al ataque. "Aparentemente está metido en una especie de culto religioso sexual con una versión asiática de Dave Navarro. Ese tipo no usa remera, no entiendo por qué. Pero no, no me gusta pelear con chicas, así que no pelearé con Justin Bieber", destacó el cantante.

El periodista le preguntó que pensaba que tenía Bieber en la cabeza cuando comenzó a usar esas remeras. "No lo sé. No sé cómo funciona la mente de una ardilla". Tremendo.