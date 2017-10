Memorándum con Irán: hoy declara el "espía" Ramón Allan Bogado

El ex agente de la SIDE revelaría en detalle un pacto para triangular tecnología nuclear argentina con Teherán a través de Venezuela. A qué ex funcionarios involucraría

Luego de que Héctor Timerman pasara por los tribunales federales de Comodoro Py 2002 para declarar en la causa sobre supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de la autoría intelectual del atentado a la AMIA, este miércoles harán lo mismo al supuesto lobbista iraní Jorge Alejandro Khalil, al ex agente de la SIDE Ramón Allan Héctor Bogado y el ex líder de la agrupación "Quebracho" Fernando Esteche.

El testimonio de Bogado es el que más expectativa genera. Se cree a partir de las 10.30 el ex espía contaría al juez federal Claudio Bonadio pormenores de un pacto para triangular tecnología nuclear argentina con Irán a través de Venezuela. Incluso aportaría documentación para tratar de acreditar esas afirmaciones.

La información que aportaría Bogado figura el dato acerca de cómo se habría conformado una red para transferir tecnología y asesoramiento nuclear a Irán para burlar el bloqueo impuesto por las Naciones Unidas.

Con este objetivo, se habrían creado sociedades comerciales fantasma en Argentina y Uruguay que servirían para ocultar los viajes, el intercambio de experiencias y conocimiento, envío de piezas y planos, y los posteriores pagos por estas prestaciones. En estas maniobras estarían involucrados -siempre según la versión que daría Bogado- ex funcionarios de INVAP y de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica).

Le defensa del ex espía dejó trascender que entre los funcionarios involucrados figuraría el ex director de la CNEA, Rubén Calabrese, quien ya habría sido mencionado por Antonio Stiuso en su declaración testimonial ante la jueza Fabiana Palmaghini, quien investigaba entonces la muerte del fiscal Nisman. Bogado aportaría datos concretos y señalaría ante Bonadio que Calabrese "se jactaba de estar bajo la tutela de Francisco 'Paco' Larcher", ex subsecretario de inteligencia kirchnerista.

También se incluiría en esta red a empresarios que habrían sido el nexo entre los que querían "vender" la tecnología y su asesoramiento, y los compradores. La defensa dejó trascender que "todos los involucrados, de una manera u otra, están vinculados. Incluso, varios de ellos realizaron viajes en simultáneo a Venezuela, todo esto fuera de los canales formales y diplomáticos".

Este accionar habría comenzado luego de la muerte de Néstor Kirchner, con el cambio de rumbo de la política exterior argentina respecto a su relación con Irán, conducta mencionada por Nisman en su denuncia y coincidente con lo dictaminado por el fiscal federal Gerardo Pollicita.

La causa por la de que deberán declarar un total de 14 personas, entre las que está incluida la ex presidente Cristina Kirchner, se inició a partir de la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizó cuatro días antes de que fuera hallado muerto en su departamento de Puerto Madero.



Calendario de indagatorias

El 19 de octubre tendrán que presentarse D'Elía y Eduardo Zuain, quien fue vicecanciller durante el segundo gobierno de Kirchner.

Para el viernes 20 fueron citados Luciano Tanto Clement y José Alberto Mercado, secretarios privados del ex canciller, que habrían participado de una gira que empezó por Caracas (Venezuela) y culminó en Zurich (Suiza).

El 23 deberán comparecer el ex vicecanciller Alberto D'Alotto y el ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini. Y para el 24 fueron convocados el ex jefe de Inteligencia Oscar Parrilli -procesado por Bonadio en otra causa- y su segundo Juan Martín Mena.

El 25 tienen que presentarse la ex procuradora del Tesoro Angelina María Esther Abbona y el diputado Andrés Larroque, y cerrará la lista de indagatorias Cristina Kirchner.

Fuente: Infobae