Kate Winslet confesó cómo hizo para rebelarse contra Harvey Weinstein

Corría el año 2009 cuando Kate Winslet ganaba un Oscar por su participación en la película “The Reader”, y en ese discurso no mencionó a Harvey pero hoy, después de las denuncias, contó el por qué.

La orden que le habían dado a Kate Winslet y todos los actores era que si ganaban el premio, tenían que agradecerle al productor en la ceremonia de la Academia de Hollywood.

Pero cuando Kate Winslet en 2009 se llevó el Oscar por su papel en The Reader, ella agradeció a 19 personas, pero no a Weinstein. “Fue absolutamente deliberado. Recuerdo que me dijeron: ‘asegúrate de agradecer a Harvey si ganas’. Y yo recuerdo darme la vuelta y decir: ‘no, no lo haré’.

Kate Winslet recordó que para ella, no tiene nada que ver con ser agradecida; si la gente no tiene buen comportamiento, ¿por qué tendría que agradecerle?”, reveló en una entrevista a Los Ángeles Times. Además agregó que Harvey era “intimidante y desagradable”.

Por supuesto, con estas declaraciones, la actriz se sumó a las constantes luchas contra el poderoso empresario cinematográfico, acusado por acoso sexual.