La familia de Santiago Maldonado dijo que aún "no es posible establecer la identidad" del cuerpo

Luego de que un cuerpo fuera hallado en el río Chubut este martes, y mientras se aguarda información oficial sobre la identidad de los restos, la familia de Santiago Maldonado destacó que la zona en la que se produjo el descubrimiento "ya había sido rastrillada en tres oportunidades".

"Hasta que no se realicen las pericias pertinentes no es posible establecer la identidad ni las causas de la muerte. Pedimos por favor se respete el difícil momento que estamos viviendo", agregaron a través de un comunicado.

Más temprano, el juez Gustavo Lleral, a cargo de la causa que investiga la desaparición de Maldonado, había asegurado que no podía dar datos sobre la identidad del cuerpo encontrado "por respeto a la familia" del tatuador.



El magistrado dijo que cuando pueda dar "información más precisa", la dará. "Tenemos que terminar de trabajar y tomar medidas pendientes, hay que tomar medidas urgentes y no tenemos todos los elementos acá", explicó.

Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, estuvo ayer en la morgue del cementerio de Esquel, y se retiró de allí sin formular declaraciones a la prensa.

El cuerpo fue hallado en un rastrillaje que ordenó Lleral y del que participaron buzos tácticos de Prefectura Naval Argentina trabajaron junto a perros de la División Cinotecnia del Ministerio de Seguridad. Si bien ya había habido otros operativos en el río Chubut, en cercanías de la Pu Lof donde estuvo el joven desaparecido el pasado 1 de agosto en el marco de un operativo de Gendarmería, en esta oportunidad se incorporaron elementos que no habían sido utilizado hasta el momento por los investigadores.

A través de un comunicado, la fiscalía de Esquel indicó que el cadáver fue encontrado "a 300 metros río arriba desde el epicentro del conflicto que se desarrolló el día 1° de agosto de 2017". Fuentes de la fiscalía dijeron a Infobae que se trata de "un sujeto masculino que por el tamaño y la vestimenta podría ser la persona que estamos buscando" y agregaron que "hay que esperar para aseverar su identidad".

También detallaron que "el informe de Prefectura sobre el lugar donde fue hallado es importante" y que la pericia forense "dará mayor certeza sobre el deceso".

