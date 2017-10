Castellano sigue pateando la pelota para afuera

El Intendente Luis Castellano salió en vivo en La Mañana de ADN a hablar sobre la situación del ex Jefe de la Unidad Regional V de Policía, Adrián Rodríguez: "no podemos seguir esperando porque los rafaelinos estamos indefensos. No sabemos quién conduce la URV, es un silencio que aturde", dijo el primer mandatario.

Castellano dijo que habló con el Gobernador "para decirle que hoy le iba a mandar un pedido para tener una audiencia con él. Me dijo que se la mande, ahora esperemos que me responda a la brevedad. Es el tema más importante que hoy tiene la ciudad", destacó.

En tanto, declaró en ADN que "no sabemos cómo seguimos. ¿Quién queda a cargo de la Unidad? Es una definición que la tiene que dar el Gobierno de la provincia y ante la desaparición del Ministro de Seguridad, le hablo al Gobernador. Pero hablan desde el silencio", destacó nuevamente ante la falta de respuestas.

En la parte final remarcó que "no es un tema político, es un tema de seguridad hacia los rafaelinos, queremos salir desde de la campaña", relató.