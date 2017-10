Ataque a la AMIA: Interpol mantendrá los pedidos de captura de los iraníes acusados por el atentado

Teherán no realizó el pedido en la Asamblea General de Interpol que se hizo en China en septiembre pasado. El caso de las circulares rojas no está en el temario de la Comisión de Ficheros de Interpol

Interpol mantendrá los pedidos de captura internacional sobre los cinco iraníes acusados de perpetrar el atentado a la AMIA; de esta manera, no caerán las circulares rojas como pretendía el gobierno de Cristina Kirchner, según se desprende de la denuncia encubrimiento que había elevado el ex fiscal Alberto Nisman.

Fuentes calificadas de Interpol y de la diplomacia argentina expresaron a Infobae que "no existe posibilidad alguna hasta ahora para que se levanten los pedidos de captura de los iraníes señalados por la justicia por ser partícipes del atentado a la AMIA".

Según se supo, Irán no presentó un pedido para que se levanten las circulares rojas de sus ciudadanos en la Asamblea General de Interpol que se realizó en Beijing, China, en septiembre pasado. A la vez, la comisión de Control de Ficheros de Interpol, que se encarga de analizar esos temas, no tiene en su temario interno el tratamiento de un pedido de levantamiento de las circulares rojas de los cinco iraníes cuestionados.

Así, se mantendrá el pedido que hizo el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien en mayo pasado ordenó que se renueven las credenciales rojas contra los sospechosos de ser los responsables del atentando terrorista contra la AMIA ocurrido en 1994 que causó 85 muertos.



De esta manera, se mantiene el pedido de detención con fines de extradición a la Argentina de Moshen Rezai, ex jefe de la guardia revolucionaria; Ali Fallahian, ex ministro de Inteligencia; Moshen Rabbani, ex agregado cultural y cercano al piquetero kirchnerista Luis D'Elía; Ahmad Vahidi, comandante de las fuerzas QUDS; y Ahmad Asghari, ex secretario de la embajada de Irán en la Argentina.

La vigencia de las circulares rojas es uno de los puntos que mencionó el fallecido fiscal Alberto Nisman en su denuncia por encubrimiento contra la ex presidente Cristina Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman. El único caso que corrió peligro de captura y extradición fue el de Vahidi, quien en junio de 2011 visitó Bolivia en plan oficial y tuvo que huir raudamente por temor a ser detenido.

"Hay señales concretas de Interpol de que no habrá levantamiento alguno de las circulares rojas y, además, la presencia del argentino Leandro Despouy en la comisión de Ficheros hace que esa posibilidad sea aún más remota", dijo un destacado diplomático de Interpol. Es que el ex embajador encargado de la oficina de Derechos Humanos de la Cancillería, Leandro Despouy, dejó su cargo el año pasado para asumir funciones como experto independiente de la Comisión de Control de Ficheros de Interpol. Se sabe que el ex titular de la Auditoria General está alineado con el gobierno de Mauricio Macri y desde su puesto en Interpol impedirá que haya un avance de la estrategia iraní para levantar los pedidos de captura de los acusados por la justicia.

Las especulaciones sobre un eventual pedido de Irán para levantar las circulares rojas cobraron dimensión concreta en julio pasado, cuando se supo que en el marco de un encuentro regional de Interpol en Teherán, Abbas Araghchi, viceministro de Asuntos Legales e Internacionales del régimen de Teherán se reunió con Jurgen Stock, actual secretario general de Interpol, a quien le habría planteado el tema de las circulares rojas y habló también de ampliar la cooperación de su país en materia contraterrorista, y de la lucha contra el tráfico de drogas.

