Habrá acueducto, pero sigue en potencial, por ahora: HUMO

Aún no hay novedades concretas con respecto a los avales que necesita la Provincia para poder efectivizar la segunda etapa del acueducto "Desvío Arijón", que permitirá que nuestra ciudad -al igual que buena parte de la región- pueda acceder a agua potable en cantidad y calidad necesaria para asegurar su crecimiento.

Para poder concretar la obra, Santa Fe logró que el Fondo de Abu Dhabi, un organismo internacional de crédito, le aprobara un préstamo por 80 millones de dólares, que representa un 50% del total de la obra. El resto, se hará con fondos propios de todos los santafesinos. Pero para que ese dinero pueda ingresar al país, se necesita que la Nación oficie de garante de la Provincia, en el caso de que no pague. Esto debe estar incluido dentro del Presupuesto Nacional. En el que correspondía al presente año, la partida estaba presente. Pero, pese a las promesas de Nación, no se incluyó en el texto que se remitió al Congreso el pasado 15 de septiembre.

A partir de esta novedad, que causó sorpresa en todos los ámbitos de la política, funcionarios del Gobierno Provincial hicieron los reclamos necesarios. Luciano Laspina, diputado nacional (candidato a renovar su banca por Cambiemos) y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, comprometió que se incluiría la partida necesaria en el debate legislativo. "Vamos a estar atento a ello", dijeron desde el Gobierno Provincial .

La encargada de llevar adelante las negociaciones -al menos hasta el 10 de diciembre, si es que no renueva su banca- es Alicia Ciciliani. Ante la consulta de LA OPINION, la socialista indicó que "no hay novedades y tendremos que esperar hasta después de las elecciones para que siga el debate".



TEXTO ACORDADO

Mientras tanto, se logró acordar un texto para las garantías de Nación. El mismo fue girado a comienzos de este mes al Fondo de Abu Dhabi, para que brinde su parecer, teniendo en cuenta que será el acreedor. Por ahora, no hay novedades con respecto al aval, aunque desde la Provincia se mostraron entusiasmados por el buen resultado que esto podría llegar a tener.



SEGUNDA LICITACION, SIN FECHA

Hasta ahora, la Provincia encaró la licitación que corresponde a las cuestiones técnicas. Pero necesita tener la seguridad de poder afrontar el costo total de la obra. De allí la importancia de lo señalado con anterioridad.

El 6 de septiembre pasado, se abrieron los sobres de la primera licitación con los antecedentes técnicos de empresas que llevarán adelante los cinco tramos de construcción de la Segunda Etapa del Acueducto Desvío Arijón, con un presupuesto oficial de $ 2.631.677.203.

Luego de evaluados y aprobados los antecedentes, se estarán conociendo las propuestas económicas. En aquel momento, se estimaba que se tardarían unos 60 días. Dicho de otra forma, a comienzos de noviembre o en tres semanas. Pero parece que se tardará un poco más.

En diálogo con LA OPINION, el ministro de Economía de la Provincia, Gonzalo Saglione, indicó que aún no hay una fecha cierta para la apertura de los sobres. "Esa fecha se fija una vez finalizada la evaluación de las ofertas técnicas, una tarea que se viene realizando por parte de la comisión evaluadora", indicó el funcionario, quien agregó que "se ha solicitado información adicional a varias de las empresas oferentes".

Ante la incertidumbre de lo que ocurrirá en el Congreso y con el Fondo de Abu Dhabi, parece lógica la prudencia. A eso se le suma la búsqueda de no cometer errores procesales y evitar, así, posibles impugnaciones: "es una licitación muy importante y debemos ser cuidadosos para que no se terminen alargando más los plazos", dijo Saglione.

Así las cosas, parece que, al menos, los rafaelinos deberemos esperar hasta una semana para que, culminado el proceso electoral, se retomen las discusiones por las cosas en serio.

