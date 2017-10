Viotti: " Castellano busca soluciones mágicas en campaña"

F- Buenas Noches, Leo, ¿Cómo estás?¿ Cómo la estás pasando en la fiesta de las Colectividades?

L- Muy buenas noches, la verdad que muy lindo, hace ya tres horas que estamos, vinimos muy tempranito. Mucha gente, la verdad que es muy lindo ver a la ciudad activa, muchos vecinos, disfrutando esta fiesta y que el clima ayude porque era uno de los miedos para este fin de semana, que el clima no ayudara.

F-¿Cómo te venís preparando para las elecciones que de paso falta un poquito no?

L- Si, ya el tramo final, la verdad que haciendo los últimos esfuerzos, haciendo lo que se puede, bueno, lo que hicimos siempre, caminar, hablar con los vecinos. También aprovechamos momentos como este para hablar con la gente.

F- Contale a la gente que propuestas y proyectos tenéis para ellos

L- Bien, lo estuvimos charlando en otras oportunidades, la seguridad es lo esencial, lo manifiestan los vecinos en la calle y el tránsito. Son los dos problemas principales. Hay que invertir más en Seguridad desde el nivel local, reforzando la Guaria Urbana con más equipamiento, más móviles, más agentes, descentralizar la Guardia, creando nuevos destacamentos al Sur de la ciudad. Controlar las economías del Delito. Todo aquello que se roba en algún lugar se vende. Hay que controlar de venta de electrónica usada y este trabajo se hace en conjunto. De hecho, desde el Municipio pero con la Provincia y la Nación, a través de Gendarmería. Esto tiene que ser un trabajo en conjunto. Ninguno de los tres poderes del Estado por si sólo va a poder dar una solución real. La salida real de los problemas de seguridad tiene que ver con la educación, el trabajo, a través de la vivienda, son los temas esenciales como también la cultura y el deporte. Acá hay muchas cosas que se están haciendo, algo se hace pero siempre queda por mejorar y a través de nuestra banca en el Concejo vamos a tratar de poner muchas de estas ideas, que nos transmiten los vecinos y muchas otras de nosotros. Por ejemplo, la mejora del Transporte Público.

F- Ahí quiero ir Leo. ¿En qué difiere tu propuesta de la del oficialismo en cuanto al Transporte Público?

Yo lo que digo es que hay que hacer, más que proponer. Es hora de invertir más dinero. Hasta el momento escuchamos que, ahora incorporan dos unidades nuevas, pero nosotros decimos que la inversión debe ser mucho mayor. Hay doce, trece colectivos en funcionamiento pero para que realmente el sistema sea de calidad como los vecinos necesitan, se necesita un inversión más grande que incorporar el próximo período, 4, 5 unidades nuevas que permitan más frecuencias, más líneas con mejores recorridos y así debe ser una inversión sostenida en los próximos años, no sólo ahora en épocas de elecciones, porque parece que las propuestas o soluciones aparecen mágicamente en época de elecciones pero después no llegan o no se dan de la manera que se nos propone desde el Municipio.