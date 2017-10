"Evita votaría a Cristina, Perón votaría a Taiana y los dos juntos a Unidad Ciudadana"

La ex mandataria encabezó el acto central de su partido en el estadio de Racing. Lanzó duras críticas a la Casa Rosada y pidió que sus votantes "convenzan a dos más que no votaron al Gobierno" para que el próximo domingo opten por Unidad Ciudadana

La ex presidente Cristina Kirchner encabezó en la cancha de Racing el acto central de Unidad Ciudadana, la fuerza que la postula como senadora por la provincia de Buenos Aires. En su discurso, la ex mandataria lanzó duras críticas contra la Casa Rosada y convocó a sus seguidores a que "convenzan a dos más que no votaron al Gobierno" para que el próximo domingo elijan a Unidad Ciudadana

El inicio de su mensaje estuvo cargado de referencia al Día de la Lealtad, que el peronismo recordará mañana, 17 de octubre. "¿Si Perón y Evita vivieran, a quién votarían? Evita votaría a Cristina y Perón a Taiana, y los dos juntos a Unidad Ciudadana", sostuvo. Luego, y haciendo referencia justamente a la lealtad, la postulante a senadora comenzó a lanzar cuestionamientos a la Casa Rosada.

"La única lealtad de Macri es a los grupos concentrados de la economía, a los fondos buitres, a su familia, a sus amigos…por eso ser peronistas hoy es decir basta Macri con tanta malaria contra el pueblo", señaló. Y agregó: "Aunque no seas peronista, te tenés que dar cuenta que lo que está pasando no es bueno para la Argentina, ni para vos ni para tus hijos"

Luego, tras cuestionar el plan económico de Cambiemos, haciendo hincapié en lo que consideró "un endeudamiento brutal sin límites que tendrán que pagar nuestros hijos y nietos", la ex presidente enumeró algunas promesas de campaña del oficialismo que "no fueron cumplidas".

El discurso de la candidata a senadora, interrumpido en varias ocasiones por problemas con un micrófono, también tuvo lugar para cargar con dureza contra una rival, Margarita Stolbizer, a quien no nombró, pero hizo clara referencia, vinculándola con la ley Banelco de la Alianza.

Por otro lado, Cristina Kirchner aseguró que las fallas que sufrió el ferrocarril Rocafueron intencionales, para que sus seguidores no puedan llegar con facilidad al "Cilindro" de Avellaneda. "Mirá lo que son capaces de hacer, nos pararon el roca y nos cortaron la señal telefónica", denunció.

En otra parte de su discurso, también se refirió a Milagro Sala y Santiago Maldonado. Sobre la dirigente de la Tupac Amaru, quien recientemente volvió a la prisión de Alto Comedero, Cristina Kirchner dijo que fue "arrastrada sola, en un auto sin patente, violando todas las convenciones internacionales". En tanto, sobre Maldonado, sostuvo: "Nadie se hace cargo y todavía no sabemos donde está".