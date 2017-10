Luis D’Elía: "El jueves creo que quedo preso"

"Es una semana difícil. El día sábado me llamó el doctor (Oscar) Parrilli y me pidió que no vaya a Racing, me dijo que los que conducen la campaña creen que soy 'piantavotos', que le resto a Cristina (Kirchner). Y yo no voy a estar porque me pidieron que no esté. Así valoran los jefes de campaña…". Así, con la explicación sobre su ausencia obligada en el acto de cierre de campaña que la ex presidenta realizará en Avellaneda pasado el mediodía, el dirigente piquetero Luis D'Elía comenzó la editorial del día de hoy en su programa de radio.