Olimpíadas Universitarias Rafaelinas y charla de Gonzalo Bonadeo

"Estamos muy felices de poder tener una arista deportiva en esta Rafaela que se encuentra en camino a convertirse en ciudad universitaria. De esta forma, buscamos vincular a los chicos y chicas que estudian en las universidades, con el deporte y la salud", señaló el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Rafaela, Sebastián Ballina.



El año pasado, con las primeras Olimpíadas, "pensamos en un marco no sólo deportivo sino también cultural. Convocamos a un ex puma con un trabajo social y cultural importante. Este año, estuvimos trabajando conjuntamente con el Consejo Universitario de Rafaela, con la ayuda del senador departamental Alcides Calvo, hemos podido cerrar la visita de Gonzalo Bonadeo".



La charla se desarrollará el jueves 19 de octubre, a las 20, en el Instituto Superior de Profesorado Nº 2 "Joaquín V. González". "Relacionará los ámbitos educacionales con el deporte y el sacrificio, Bonadeo es una persona de gran conocimiento de los Juegos Olímpicos y los deportes no tradicionales. Me parece que será muy rico en ese sentido. Las entradas pueden retirarse en la Subsecretaría de Deportes (Moreno 8 - 1º piso). Luego, el viernes 20 de octubre, las 13 vamos a estar haciendo la parte deportiva con cuatro disciplinas: fútbol masculino, basket masculino, voley femenino y basket femenino. Al final habrá entrega de premios para cada disciplina".



Por último, mencionó que "cuando asumimos la gestión entendimos que habían muchos programas deportivos destinados a la primera infancia con las escuelitas deportivas, con el trabajo en los playones, y también para los adultos mayores. Con esta jornada buscamos llegar a los jóvenes para brindarles un ámbito de encuentro, recreación y participación a través del deporte".