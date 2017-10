Obras en la Ruta 34: "Mucho ruido y pocas nueces"

La obra de conversión de la Ruta Nacional 34 en una autopista, en el tramo Angélica-Sunchales, continúa sumergida en un limbo de dudas e incertidumbre. Ni siquiera la reciente visita a Rafaela del presidente Mauricio Macri y de dos ministros de rol clave en la toma de decisiones, el de Transporte, Guillermo Dietrich; y el de Interior, Rogelio Frigerio, alcanzaron para conocer algo más de lo que ya se sabía: que la Nación ordenó reestructurar el proyecto para convertir lo que iba a ser una autovía en una autopista. Mientras tanto, las obras se encuentran virtualmente paralizadas desde hace varios meses –con ritmo de avance muy lento, en realidad- en el tramo más avanzado, que es el sector entre el cruce con la RN 19 y el acceso Sur a Rafaela. Desde Rafaela hacia el Norte, el avance es nulo, y hay varios campos en donde todavía ni siquiera se corrieron los alambrados. Solo en el tramo urbano de Sunchales, que será convertido en una avenida multitrocha, las obras continúan a buen ritmo. Lo único seguro es que en la asignación presupuestaria prevista para el año próximo, la obra figura como "Autopista Ruta Nacional 34 Angélica-Sunchales", con un monto de 1.400,3 millones de pesos, mucho menos que los 3.293 millones de pesos asignados a la construcción de la autopista de la ruta 8, en la provincia de Buenos Aires, tramo Pilar-Pergamino; y también poco más de la mitad de los 2.710 millones asignados a otra autopista bonaerense, la de la RN 7, tramo Luján-Junín.

Las señales de las últimas semanas no son buenas. Es que la conversión del proyecto de autovía a autopista varía sustancialmente la concepción de la obra. El 15 de mayo, hace ya 5 meses, ejecutivos de Carreteras Centrales Argentinas y técnicos de Vialidad Nacional participaron de una extensa y muy concurrida reunión en el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela, donde informaron sobre las características del anteproyecto que había sido elevado a Vialidad Nacional, para la reconversión de la originalmente prevista Autovía entre Angélica y Sunchales, a una autopista. Desde entonces, parece no haberse registrado ninguna novedad: Vialidad Nacional y los Ministerios encargados de impulsar la obra mantienen un mutismo que alimenta muchas hipótesis y rumores. Una de esas hipótesis se escuchó en la última reunión del Ente Coordinador del Área Metropolitana Gran Rafaela, esbozada por un presidente comunal: la autopista finalmente no se ejecutaría de acuerdo a lo anunciado, sino solo parcialmente.

Lo que se anunció en esa reunión realizada en mayo es que el anteproyecto de reconversión de la RN 34 de autovía a autopista, en el tramo entre el cruce con la ruta nacional 19 y la ciudad de Sunchales, implicaría la construcción de 12 puentes, 8 de los cuales estarían sobre la traza actual de la ruta. Del total de puentes a construir –siempre según ese anteproyecto- 6 no estaban previstos en el proyecto original de autovía. Además, se ejecutarían calzadas colectoras en ambos lados de la doble vía principal, a lo largo de toda la extensión del recorrido, y las banquinas pavimentadas sobre las calzadas principales serían llevadas a dos metros y medio, contra el metro y medio previsto originalmente.

Sin embargo, estos cambios tienen implicancias importantes. En primer lugar, habría que retomar el proceso de expropiaciones de terrenos para realizar un nuevo corrimiento de alambrados, a fin de liberar espacios para la construcción de las colectoras y la ejecución de los puentes para vincular las colectoras entre sí y las manos contrarias. A principios de setiembre, apenas unos días antes de la visita presidencial a la zona de obras de la Variante Rafaela, la empresa Luis Losi no tenía ninguna precisión ni siquiera sobre la geometría de los puentes a construir. Hasta ahora, no hubo convocatorias a los frentistas para imponerlos sobre el pedido de nuevas expropiaciones y permisos de paso, con lo cual continúan alimentándose las dudas: ¿cuántos años va a demorar todavía la ejecución de la obra, si solo el cambio de proyecto lleva por lo menos 10 meses de idas y vueltas?

Solo incertidumbre

Frente a estas incertidumbres, tampoco se sabe qué respuestas habrá a los pedidos de modificaciones en la Variante Rafaela. Actualmente, el movimiento de suelos para la Circunvalación está en el orden del 50% del total. Pero desde el Área Metropolitana se pide por un nuevo puente en el cruce con Cerdán, a fines de que pueda utilizarse en el futuro para una conexión vial alternativa con Presidente Roca; y los empresarios de Rafaela piden que haya un acceso directo desde el área industrial hacia la Variante.

Por ahora, es en la Variante Rafaela donde Luis Losi SA, la empresa contratista, está concentrando sus esfuerzos principales. La razón principal es que ya tiene los permisos para trabajar en toda la traza de la Circunvalación. Mientras se avanza en el movimiento de suelos, en la medida en que el clima lo permite, ya se abrieron los alambrados para el enlace con la traza principal de la 34, al Sur de Rafaela. En cambio, hacia el Norte todavía no se concretó ese corrimiento, que debe hacerse a la altura del Haras Don Fede.

¿Autovía-autopista a medias?

Mientras tanto, comienzan a aparecer hipótesis inquietantes. Una de las que se barajó en la última reunión del Ente Coordinador del Área Metropolitana es que finalmente el proyecto definitivo será una combinación entre autovía y autopista. ¿Cómo sería eso? Se reconfigurarían los accesos a Susana y Lehmann, donde en lugar de los retornos previstos originalmente en el proyecto de autovía se ejecutarían los puentes prometidos en el proyecto de autopista. Pero serían los únicos puentes que se agregarían. Si esta decisión se confirmara, los interrogantes que se plantean son: ¿obedece el nuevo replanteo a cuestiones presupuestarias? ¿Aparecieron desafíos técnicos imposibles de resolver, como podría ser la necesidad de eliminar construcciones que pertenecen a establecimientos en plena producción? ¿Quieren acortar los tiempos para habilitar cuanto antes algunos tramos de la doble vía, ante los accidentes fatales que tornan a la ruta cada vez más digna de su mote de "ruta de la muerte"? ¿Quieren tener algo para inaugurar antes de las elecciones del 2019?

Todas esas preguntas son factibles, pero ninguna tiene respuesta. Como tampoco la tiene la inquietud del presidente comunal de Ataliva, Fabio Sánchez, que desde hace tiempo quiere saber cómo será la resolución técnica para el cruce con la ruta provincial 13, donde se rectificará la actual traza, y se preveía construir puentes y rulos de distribución, pero siempre y cuando el proyecto fuera el de una autopista.

En tanto, la obra se demora y la incertidumbre alimenta todas las dudas.

Fuente: Diario Castellanos