Natalia ENRICO está convencida de renovar la Banca

Natalia Enrico sabe que en las próximas elecciones debe mejorar. O al menos, apuntar más alto de lo que mostró en las PASO, donde en la interna del Frente Progresista Cívico y Social se impuso con 2.998 votos (56,66%) sobre el demócrata progresista Alejandro Zeballos 1.920 (36,29%). Lejos de una realidad como la de la fuerza más votada en nuestra ciudad, Cambiemos que alcanzó los 20.924 votos, con Leonardo Viotti a la cabeza (10.813), secundado por "Lalo" Bonino (10.111). "El Frente quedó atrapado en la polarización que hay a nivel nacional, en la agenda que muchas veces nos marcan los medios nacionales, o dos grandes fuerzas políticas", dice la concejal rafaelina en su visita a LA OPINION y agrega: "pero yo siempre insisto en esto, en Santa Fe el cambio verdadero, discursivo, se está realizando hace 10 años donde los jubilados cobran el 82% móvil, donde tenemos dos laboratorios con producción pública de medicamentos, donde está garantizado el acceso a la salud pública, donde se construyen hospitales regionales y en donde hay una inversión inédita en la historia de obra pública", dijo Enrico.

Encabezando la lista Adelante y acompañada por Carolina Pelegry, Sebastián Piumetti, Analía Marzioni, Santiago Gaspoz, Matías Martínez, María Rosa Sandes y Romina Tobke, Natalia Enrico piensa que puede llegar a renovar su banca, y se ilusiona con hacer una mejor elección: "creo que estoy en condiciones de renovar la banca porque las elecciones van a ser mucho mejor", dijo la candidata y agregó: "entendimos que no tenemos nada que ver con esta grieta, con esta polarización extrema y por eso fuimos a contarles a los vecinos todas estas cosas que hablamos. Podemos cuestionar muchas cosas de la tarea legislativa, pero lo que es indiscutible, y lo digo con mucha humildad, es nuestro compromiso de trabajo en Rafaela, con las instituciones, con los temas que siempre han sido agenda de la ciudad a los que le hemos puesto el cuerpo mañana, tarde y noche, y eso es algo que me genera mucho orgullo. Junto con el nacimiento de mis hijos, asumir en el 2013 fue un momento muy grande de mi vida. Entiendo la política como servicio y siempre me pregunto qué más puedo hacer. Y por eso creemos que tenemos muchas posibilidades para seguir porque así nos lo mencionan siempre los vecinos", destacó.



LOS TRABAJOS Y LAS GESTIONES

En relación a las tareas que viene realizando el Socialismo en la ciudad, y sobre todo en las obras que la provincia ha encarado en nuestro distrito, Enrico analiza que "es una campaña que estamos llevando adelante desde nuestro espacio político, convencidos de la necesidad de garantizar y continuar garantizando un equilibrio en el Concejo que claramente que está representado por nuestra fuerza política. Nosotros lo que hacemos en el diálogo con los vecinos, es compartir lo material y hacerles una descripción de todas las obras públicas que se están haciendo en la ciudad. Mi campaña en el 2013 tuvo un eje fuerte que era en sintonía con la provincia, pero hoy, a 3 años y medio, donde se ha avanzado mucho en ese sentido, que las principales obras que se ejecutan en Rafaela son obras del Gobierno provincial, muchas que son consecuencias de reclamos históricos, pero por otra parte, además de la obra pública, que es una inversión inédita, donde en toda la provincia hay mil obras en marcha, donde se puede consultar en un sitio para corroborar lo que se está haciendo", dijo al respecto.

En relación a las obras, destacó que "anteriormente al Acueducto se le dijo que no, porque la empresa estaba en juego y había sido licitada, estaba manchada por la corrupción, donde muchos gobiernos han hecho ventajas con la obra pública. Acá se ha gobernado con decencia, con obras de gran importancia y no usando los fondos del Estado para enriquecimientos individuales y eso me parece un eje fundamental para nosotros, tanto para la política como para el eje que defendemos", expresó.

En tanto, se refirió al trabajo que realiza desde su banca en el Concejo Municipal, desde el año 2013: "además de la obra pública, hay gestiones y trámites que sí impulsamos desde el Concejo: el Centro de Asistencia Judicial, la oficina del registro de la propiedad, en su momento consolidar una serie de trámites en el Nodo que permiten que hoy los rafaelinos no tengan que viajar a la capital a hacer trámites y que hoy se pueden gestionar en esta ciudad. Todo esto sin dejar de lado nuestra tarea, donde no dejamos de ir a los barrios, donde siempre fue el mismo ritmo, el que hoy tenemos en campaña, sumado al Concejo. Sentarnos al lado de las instituciones, sabiendo que hoy es nuestra responsabilidad como concejales", explicó.

En tanto, advirtió que "hemos insistido mucho al Ejecutivo en un organismo de control, donde se ha trabajado con la oposición mucho en ese sentido. Además, hemos impulsado un modo distinto, y creo que esa fue nuestra marca en el Concejo, de concebir y pensar las políticas sociales, teniendo consecuencias políticas concretas. El incremento del presupuesto 2017 destinado a lo social, hasta un modo que vamos a seguir resolviendo y del cual vamos a reclamar para abordar los problemas sociales en vinculación con los temas de seguridad... creo que le hemos dado una impronta y un estilo a nuestra banca en el Concejo que ha permitido avanzar en muchos debates", concluyó.

Fuente: La Opinión