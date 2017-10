Atlético no trajo nada de Tandil

Atlético de Rafaela sigue pagando caro los errores en las áreas, en la propia y en la de los rivales. Anoche, cayó 1-0 en su visita a Santamarina de Tandil en uno de los juegos correspondientes a la quinta fecha de la Primera B Nacional.

A la ‘Crema’ no le llegan demasiado, pero en una de las pocas que tuvo el conjunto local la aprovechó al máximo. La defensa albiceleste quedó mirando y González Metilli aprovechó y de cabeza/hombro, a los 14 del complemento, anotó el único tanto del partido.

El conjunto de Lucas Bovaglio mereció algo más, el empate, quizás hubiera sido el resultado más justo. Maximiliano Casa fue el jugador más movedizo y desequilibrante, el que más peligro ocasionó en el área rival, pero lejos del arco. De hecho, el arquero Joaquín Papaleo, no tocó la pelota. Atlético tuvo control, desborde por los costados, profundidad, pero volvió a fallar en la definición.

En el primer tiempo el elenco rafaelino fue el que tuvo el protagonismo en Tandil, con varias chances como para abrir el marcador, pero como al igual que en las fechas anteriores, falló en la definición. El local también tuvo las suyas con un cabezazo de Michel que contuvo bien Macagno y un tiro libre de Barrionuevo que se estrelló en el travesaño.

Casa, sea por derecha o izquierda, desniveló y marcó el camino. El exChacarita tuvo desequilibrio, desbordó y asistió pero sea Klusener o Velázquez (que llegó en posición de 9) no pudieron empujarla o, en su defecto, lo hicieron defectuosamente.

El inicio del complemento hizo suponer un final diferente al que se terminó dando. Atlético salió decidido a llevárselo por delante al “Aurinegro” y antes de cumplirse los tres minutos ya había tenido dos a fondo. Primero, con Casa por derecha, luego por izquierda, pero sin poder conectar el centro con ningún compañero.

En una desatención de los centrales Santamarina se encontró con el premio mayor. El centro vino desde el sector de Dematei y el ingresado Metilli conectó de cabeza, con rebote en su hombro para anotar el 1 a 0.

Tras la apertura del marcador, corrieron los minutos y el trámite del juego no cambió. Claro, Santamarina ya estaba arriba en el marcador y tomó ciertos recaudos.

Bovaglio mandó a cancha a Albertengo y Castro, para intentar tener un juego algo más fluido, pero no lo encontró. Continuó dominando, tuvo el atrevimiento necesario para generar las acciones de gol pero volvió a fallar en la definición y se quedó con las manos vacías.



Las formaciones de los equipos:



Santamarina de Tandil: Joaquín Papaleo; Agustín Politano, Alfredo González Bordón, Salvador Sánchez y Fernando Biela; Leonel Pierce, Agustín Cardozo, Ezequiel Barrionuevo (76m Nicolás Valerio) y Leonardo Fredes (46m Francisco González Metilli); Braian Guille y Martín Michel (87m Tomás Berra). Suplentes: Tomás Casas, Nicolás Castro, Braian Pérez, Federico Martínez. DT: Héctor Arzubialde.



Atlético de Rafaela: Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Wilfredo Olivera, Stéfano Brundo y Nicolás Dematei; Enzo Gaggi (70m Mauro Albertengo), Emiliano Romero, Lucas Pittinari (70m Alexis Nicolás Castro) y Jorge Velázquez (85m Manuel Bustos); Maximiliano Casa y Gonzalo Klusener. Suplentes: Jorge Carranza, Tomás Baroni, Gianfranco Ferrero y Facundo Soloa. DT: Lucas Bovaglio.



Gol en el segundo tiempo: 14m Francisco González Metilli (S),

Amarillas: Ezequiel Barrionuevo (S); Lucas Blondel (AR).



Estadio: Municipal General San Martín de Tandil.

Arbitro: Yamil Possi

Asistentes: Nicolás Fermín Bravo y Walter Ferreyra.

Fuente: Diario La Opinión