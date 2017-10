CFK el traslado de Milagro Sala: “Fue secuestrada y llevada en un auto sin patente

La expresidenta y candidata a senadora nacional, Cristina Fernández de Kirchner, se refirió este sábado durante un acto en La Matanza, al traslado de la líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala : "Fue prácticamente secuestrada", aseguró.

"Fue prácticamente secuestrada y llevada en un auto sin patente" sostuvo la exmandataria al hablar sobre cómo llevaron a la dirigente desde su casa en Jujuy, donde cumplía prisión domiciliaria, al penal de Alto Comedero. "No quiero más autos sin patente en mi país llevándose gente de esa manera", agregó en alusión al mismo tema durante la actividad que mantuvo en González Catan.

Críticas a Macri y Vidal. En otro contexto, la ex jefa de Estado cuestionó el déficit en materia sanitaria que afronta el partido bonaerense de La Matanza al señalar que se necesitan "más hospitales y médicos" , por lo que le reclamó a los gobiernos nacional y provincial que se "ocupen de los más vulnerables".

En ese sentido completó: "No puede ser que tengamos dos hospitales vacíos y paralizados", en referencia a las obras en Laferrere y Rafael Castillo , según consignó la agencia DyN.