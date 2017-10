Los dueños de la Argentina volvieron al Coloquio de Idea

Enviado especial a Mar del Plata. El 53º Coloquio de IDEA mostró cambios estructurales en las las presentaciones y contó con una presencia récord en la mayoría de las exposiciones. Además, puso en escena a una nueva camada de empresarios, entre los que se destacan el presidente de IDEA, Javier Goñi, y el presidente de este coloquio, Gastón Remy, quienes se han hecho cargo junto a sus equipos técnicos de aportar ideas transformadoras. Goñi y Remy cambiaron las historia del coloquio y entrevistaron al presidente Mauricio Macri en un hecho inédito.

Pero la novedad más importante es la vuelta de los dueños de empresas al evento luego de muchos años. Paolo Rocca, de Techint; Marcos Bulgheroni, de Pan American Energy; Marcos Galperín, de Mercado Libre; Cristiano Rattazzi, de FIAT; y Carlos María Blaquier (h), del Grupo Ledesma, fueron algunos de los grandes empresarios de la Argentina que estuvieron en Mar del Plata para el ya tradicional coloquio.



Para tener una idea del poderío de esas empresas basta señalar que si se toma su valor de mercado, superan los 50.000 millones de dólares, una cifra que representa el 10% del PBI de Argentina. De acuerdo al último ránking de la revista Forbes, Paolo Rocca (Grupo Techint) tiene una fortuna personal de unos 4.400 millones de dólares.

El caso de Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre, es sorprendente. Este este año pasó a ser el séptimo argentino más rico con una fortuna estimada de unos 1000 millones de dólares. Cristiano Ratazzi es uno de los dueños del conglomerado automovilístico Fiat-Chrsysler, valuado en el mercado accionario en unos 16.000 millones de dólares. Carlos María Blaquier (h), del Grupo Ledesma, forma parte de una familia que tiene un patrimonio cercano a los 850 millones de dólares. Los millonarios empresarios de la Argentina y dueños de las empresas más poderosas se hicieron presente en este evento luego desde hace casi 12 años, no sólo a través de sus CEO, sino también de vicepresidentes y directivos, como Sean Summers, de Mercado Libre.



A nivel empresarial, el panel "El juego de las superficies", protagonizado por Rocca y Galperin, fue el climax del encuentro. Provenientes de dos sectores radicalmente diferentes, los empresarios se mostraron en sintonía a la hora de hablar sobre la futura reforma laboral o el futuro del conurbano bonaerense. Y no ahorraron en mutuos "piropos". Galperin le dijo a Rocca: "Acepté estar acá porque estabas vos, Paolo". Y Rocca redobló la apuesta: "Gracias a Mercado Libre pude comprar un juego de acuarelas que era de mi papá".

Desde 2005 que no se registraba una participación de dueños de empresas como la de este año. En aquella oportunidad, el Coloquio se dio casi en paralelo al ataque que el entonces presidente Nestor Kirchner lanzó contra los propietarios de las principales cadenas de supermercados, a quienes acusaba de operar de manera cartelizada para acordar aumentos de precios. Además, Kirchner amenazó con organizar a los consumidores para rechazar eventuales incrementos. El jefe del Estado embistió de manera general contra "el pequeño grupo de empresas que manejan la comercialización de alimentos" y de manera personalizada contra los empresarios Alfredo Coto (titular de los supermercados que llevan su apellido) y Horst Paulmann (presidente de Cencosud, que controla Easy y Jumbo), a quienes mencionó por su nombre y les reclamó que "trabajen para el país". Desde Mar del Plata, los empresarios aludidos por el jefe del Estado rechazaron las acusaciones y esbozaron sus propias defensas, pero todo cambió desde ese entonces.

Rattazzi, un empresario con asistencia perfecta al coloquio y que no escapaba a la confrontación con el anterior gobierno, sostuvo que "es muy importante ver a empresarios como Paolo Rocca, Marcos Bulgheroni, Carlos Blaquier (h) y Marcos Galperin acá. Esto demuestra el gran interés de este coloquio y el gran momento que vive la Argentina a pesar del pésimo dato de inflación que conocimos el jueves. Lo más importante es mostrar que la Argentina está en un proceso de cambio que difícilmente se detenga". "Algunos empresarios creen que los argentinos no tienen memoria pero saben quiénes estuvimos en los momentos difíciles en particular los últimos 12 años del kirchnerismo", añadió.

Este 53º Coloquio mostró que los números de la mejora que ven los empresarios de la Argentina son contundentes. La encuesta presentada el jueves al mediodía muestra un optimismo récord y anticipa niveles inéditos de inversión. Entre 8 y 9 de cada 10 ejecutivos que respondieron evaluaron que la economía está mejor que hace seis meses y que estará mejor aún dentro de seis meses. El sondeo muestra también proyecciones positivas de empleo, ventas y rentabilidad y, según Eduardo D'Alessio, anticipa para el año que viene un alto nivel de inversiones y "un envión inédito" para la economía. El único gris en el sondeo es lo que esperan para las exportaciones. Además, siempre estuvo latente la preocupación por la alta presión tributaria, entre otras de las preocupaciones que sintetizó el presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo.



Los referentes del Gobierno que viajaron a Mar del Plata fueron solo políticos. Mauricio Macri que cerró el evento, la gobernadora María Eugenia Vidal que le pidió más sacrificio a los empresarios el jueves, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el jefe de Gobierno de CABA Horacio Rodríguez Larreta fueron las figuras -de primera línea- que mostró el oficialismo. No estuvieron presentes los funcionarios del ala, económica como los ministros Nicolás Dujovne, Luis Caputo y Francisco Cabrera, que concurrieron a reuniones internacionales fuera del país.

"Fue un coloquio movido y cargado de un optimismo que hasta puede parecer excesivo y que no quebró ni siquiera el mal dato de inflación de ayer, con conversaciones entre gremialistas y empresarios y dirigentes de buen ánimo y dispuestos a hablar con la prensa abiertamente como no pasaba en otros encuentros", manifestó Jorge Lawson, director del Banco Nación Argentina.



En el panel "El juego de la cooperación" Miguel Gutiérrez (YPF), Daniel Herrero (Toyota) y Guillermo Pereyra (sindicato petrolero de Neuquén, Río Negro y La Pampa) explicaron los casos de Toyota y Vaca Muerta, dos reformas laborales sectoriales que generaron una gran competitividad en las empresas que participan en la exploración no convencional en Neuquén.

El optimismo se respiró en los pasillos del Sheraton, incluso cuando se conoció que la inflación de septiembre marcó 1,9% en el mes para un acumulado en lo que va del año del 17,6%, ya por encima de la meta que tenía el Banco Central para todo 2017. Si bien el mal dato reflotó los debates en el Gobierno, los empresarios se mostraron más preocupados por el déficit que por los precios. Y en su agenda de prioridades, figura en primer lugar la reforma laboral y la prometida reforma impositiva.

