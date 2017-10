En los geriátrico de Rafaela, la mayoría de los empleados está en negro

Hay un 78% de trabajadores no registrados, se desprende de un operativo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realizado en once establecimientos de nuestra Ciudad. En total, se detectaron 37 empleados de los cuales 29 realizaban tareas en la informalidad.

Autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe informaron los resultados de un operativo concretado durante el mes de setiembre en 11 geriátricos de la ciudad de Rafaela.

Según la información difundida este viernes por funcionarios de la cartera laboral, las tareas se concretaron junto con la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) con el objetivo de detectar trabajo no registrado y verificar la situación del personal.

En ese marco se relevaron 37 trabajadores de los cuales 29, es decir el 78% no contaba con la registración laboral exigida por las leyes vigentes.

Durante la inspección se realizaron 28 actuaciones y se intimó a los titulares de los establecimientos a que en los plazos otorgados por la normativa vigente presenten la documentación laboral necesaria a los fines de regularizar la situación de los trabajadores. Luego de realizadas las audiencias pertinentes, se verificó que el operativo logró la regularización del 45% de los empleados relevados.

Desde la cartera laboral señalaron que "se está organizando un segundo operativo, ya que se estima que en esa ciudad hay más de 30 geriátricos y hogares para el cuidado de adultos mayores. En la segunda etapa se incluirá a los establecimientos no fiscalizados en este primer control y también a quienes, habiendo sido controlados, no hayan regularizado a los trabajadores relevados".

Las autoridades del Ministerio destacaron que "el objetivo de la inspección del trabajo no es la aplicación de sanciones, sino la efectiva regularización de los trabajadores afectados por la informalidad. Tal es así que, detectado un trabajador no registrado en ocasión de la inspección, si se procede a su regularización, se reducen un 75% las sanciones aplicables".

Los beneficios

El cumplimiento de las leyes laborales garantiza a los trabajadores el derecho a tener un salario justo de acuerdo a los convenios colectivos de trabajo y una jubilación en el futuro, a contar con obra social para ellos y su familia y cobertura ante accidentes o enfermedades laborales, así como les posibilita el acceso a créditos y demás bienes y servicios a los que solo se puede acceder en condiciones laborales regulares.

