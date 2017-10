Bonino propone a Rafaela como “Ciudad Libre de Pirotecnia Sonora”, el PJ por ahora no apoya

Santa Fe libre de pirotecnia

Con las organizaciones proteccionistas de los animales y agrupaciones como Hablemos de Autismo TEA Santa Fe como testigos, el Concejo Municipal aprobó una ordenanza a través de la cual se declara a la ciudad "Territorio libre de pirotecnia". La propuesta llegó finalmente al recinto luego de dar vuelta por las distintas comisiones desde 2012, pero lo hizo tras lograr el consenso de los actores involucrados y de esta manera cosechó los votos de todos los concejales

En este sentido, se considera artefacto pirotécnico o de cohetería al destinado fundamentalmente a producir combustión o explosión, efectos visibles mecánicos o audibles, estando incluidos todos aquellos que se enciendan o accionen mediante el uso de mecha, combustión o fricción. Es necesario aclarar también que la aplicación se irá dando en forma progresiva durante dos años.

Es decir que el Ejecutivo Municipal "deberá determinar en este plazo máximo e improrrogable la instrumentación progresiva de lo dispuesto, otorgando mayor plazo de aplicación en aquellos explosivos que ocasionan menor impacto ambiental y peligrosidad en su manipulación y uso, contemplando otorgar el menor plazo de aplicación en aquellos explosivos que ocasionan mayor impacto ambiental y peligrosidad en su manipulación y uso", establece uno de los artículos.

Excepción y penalidades

De todas manera, la ordenanza aprobada plantea exceptuar de la prohibición a los particulares e instituciones públicas o privadas en tanto la utilización de los elementos prohibidos por la norma lo fuera en el marco de la organización y realización de espectáculos de "fuegos artificiales visuales". A tal efecto, deberá contar con autorización previa de la Municipalidad y/o quien éste designe como autoridad de aplicación competente. También quedan a margen de esta prohibición las Fuerzas Armadas y de Seguridad y a sus integrantes en el ejercicio de sus funciones específicas.

Al mismo tiempo la norma prevé la aplicación de sanciones que van desde una multa de un salario mínimo vital y móvil y decomiso de mercadería; a una pena de dos salarios mínimo vital y móvil, decomiso de mercadería y clausura del comercio por un día en caso de una segunda infracción; y un castigo de tres o cuatro salarios mínimo, vital y móvil, decomiso de mercadería y clausura del comercio de dos o cinco días, en caso de reincidir por tercera vez.

Esta ordenanza también aclara que el municipio deberá realizar una amplia divulgación de la norma y su reglamentación, comunicándola de forma fehaciente a los comerciantes de la ciudad a los que se les deberá entregar copia de la misma.

EN RAFAELA "LALO" BONINO QUIERE UNA CIUDAD LIBRE DE PIROTECNIA

Mientras tanto, en el Concejo de nuestra ciudad, se encuentra en carpeta un proyecto de ordenanza de Raúl "Lalo" Bonino (acompañado por el resto del bloque, Ana Carina Visintini y Hugo Menossi), en donde propone declarar a Rafaela como “Ciudad Libre de Pirotecnia Sonora”.

Al mismo tiempo se prohíbe "en todo el ejido de la Ciudad de Rafaela el uso particular, fabricación, tenencia, guarda, acopio, exhibición, manipulación, depósito, circulación, transporte, venta o cualquier otra modalidad de comercialización, tanto a mayoristas como minoristas, personas físicas o jurídicas, domiciliadas en este municipio o no, de venta libre o no, y/o de fabricación autorizada, de elementos de pirotecnia sonora y todo otro producto destinado a provocar efectos auditivos mediante detonación, deflagración, combustión o explosión".

El artículo 3º genera bastante polémica: afirma que "responderán solidariamente ante el incumplimiento de lo establecido en la presente ordenanza quienes presten colaboración de manera directa, indirecta o faciliten el mismo". Por ejemplo, si en un partido de fútbol hay bombas de estruendo, paga el club. O, si son menores, serán responsable los padres. Las multas son sumamente onerosas: van de $ 23.000 a 460.000.

Hay una excepción: "la realización de espectáculos en que se utilicen fuegos de artificio con 'efectos exclusivamente visuales', destinados a entretenimiento de la comunidad o conmemoración de eventos especiales, autorizados previamente por el Departamento Ejecutivo Municipal".



LOBBY

Hace algunas semanas, llegó al Concejo Municipal una nota firmada por Mario Ruschin y Herman Antonini, Presidente y Secretario respectivamente de la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA). En la misma, manifiesta su "voluntad para trabajar juntos para que esta sana actividad pueda disfrutarse en la localidad con la máxima seguridad y armonía, aportando al desarrollo económico, empleo y diversión de la población.

"Queremos brindar nuestra experiencia en materia de seguridad, prevención, comercialización correcta, normativa nacional, internacional y legislación comparada, así como campañas de concientización y uso adecuado de los productos", manifiestan y agregan que "la pirotecnia ha evolucionado significativamente en los últimos años, con materiales y procesos cada vez más seguros y controles rigurosos, información a menudo desconocida por su especificidad que nos complacería compartir con ustedes".

"La pirotecnia, además de ser un elemento de festejo, está profundamente arraigada en la cultura y costumbres argentinas, en todas sus clases sociales", sostienen y agregan que "son parte de un folclore que el Estado tiene la obligación de respetar y no obstaculizar. Una mayoría silenciosa disfruta de los fuegos artificiales y tiene derecho a ello". Imposible dejar más en claro sus intereses y las formas en tratar de sostener el negocio.

No es la primera vez que la CAEFA hace llegar una nota al Concejo rafaelino. En 2012, ya mantuvieron una reunión y evitaron que se aprobara una ordenanza prohibiéndolo todo. Ahora, habrá que ver qué fin tiene esta historia.

Con información de Diario Uno Samta Fe y Diario La Opinion de Rafaela