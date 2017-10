Jorge Muriel hoy pelea por no salir tercero

Luego de muchísimos años, el peronismo de Rafaela, se conforma con salir segundo y no ser derrotados no solo por VIOTTI, si no, en no perder el segundo puesto logrado en las PASO y ser derrotados en ese segundo lugar por Natalia ENRICO, que en los últimos días consiguió achicar mucho la diferencia y estar hoy "soplándole la nuca a MURIEL".

Si bien el peronismo intentó convencer al electorado con un cambio rotundo de estrategia, lo cierto es que la gente no les cree, específicamente a MURIEL y a todo lo que venga de CASTELLANO, PEROTTI Y compañía.

Hoy las encuestas, que dicho sea de paso son pocas y no se hacen públicas, son muy desfavorables para quienes hasta no hace mucho tiempo supieron ser los primeros indiscutibles en una Ciudad que poco a poco les fue quitando la confianza, producto de gobiernos que le dieron la espalda al pueblo y prevendas a los amigos.

Hoy la mayoría de la gente en Rafaela pide un cambio y en las PASO ya se expresó.

Lo llamativo es que el rechazo que genera Muriel y compañía es tan grande, que permitió un crecimiento inesperado de Natalia ENRICO, que, según encuestas exclusivas que disponemos, hoy está muy cerca de MURIEL y creciendo día a día, lo que le permite soñar con un segundo puesto que hasta hace menos de un mes era prácticamente utópico.

A este panorama por demás desfavorable hay que sumarle que los votantes de "Tati "PARRA se niegan a votar a MURIEL.

Saben que es la única manera de conseguir que el Doctor ingrese al Concejo, pero muchos manifiestan que prefieren que no entre "TATI", antes de darle un voto a MURIEL.

En Cambiemos dan hoy por descontado que un porcentaje importante de los votantes de "TATI" los va a votar el 22.

En el primer puesto ya no hay dudas, VIOTTI y su gente ya ganaron e incluso por un margen aún mayor al que obtuvieron en las PASO.

Hoy en Cambiemos sueñan con algo histórico que es colocar CUATRO CONCEJALES, lo que sorprendería a muchos, pero no a la gente del partido de MACRI, que ya le avisaron a PASCUAL que se prepare para esta parte final de la campaña, por que según algunos entusiastas, la ven adentro el 22.

Las elecciones en Rafaela ya están definidas, hoy solo resta saber cuan grande va a ser la derrota del peronismo y si ENRICO podrá superar a un candidato que no puede desprenderse de su afinidad con el Kirchnerismo y con las figuras totalmente desgastada de LUIS CASTELLANO Y OMAR PEROTTI.