Financiamiento político: el 80% de los aportes de campaña son ilegales

En medio del frenético ritmo de los debates, el 53º Coloquio IDEA se hizo un impasse de dos horas, durante las cuales empresarios, sindicalistas, políticos, periodistas, abogados, jueces y economistas confluyeron para debatir un tema siempre urticante: el financiamiento de las campañas políticas.

En un clima ameno, el diverso grupo de profesionales participó de un almuerzo en el que, en medio de cada bocado, surgían reflexiones acerca de los cambios que hacen falta para renovar y blanquear un sistema cuya continuidad, coincidieron los actores, es inaceptable.

Como conclusión, más allá de la charla, se decidió consolidar un documento conjunto a partir de propuestas de organismos como Cippec, Poder Ciudadano y Fundación RAP, y llevarlo a la órbita del Congreso de la Nación, a fin de tratarlo durante 2018 para, en caso de prosperar en ambas Cámaras, convertirlo en Ley antes de las presidenciales de 2019. Existe en la actualidad un texto presentado por el Poder Ejecutivo.

No faltaron chicanas entre representantes de las distintas esferas. Empresarios cuestionaron a la clase política por pedir fondos de manera indiscriminada, ilegal, y para tapar durante los tiempos electorales la falta de gestión de períodos enteros. Los políticos reclamaron un sistema serio, regulado, y que no los exponga.

Las voces sindicales expresaron su descontento por el elevado costo de cada campaña, frente a las urgencias sociales, en un contexto en el que un tercio de la población se encuentra bajo la línea de pobreza. Consideraron inadmisible el gasto en campaña, pero se mostraron a favor de motorizar cambios en la reglamentación.

Por caso, se afirmó que en la actualidad, el 80% de los fondos de campaña no está blanqueado. Según estimaciones, alrededor de u$s 25 millones se gastan por patrocinar las campañas cada dos años, aunque los números son difusos debido a la ilegalidad de la mayoría de los aportes.

Se comparó la situación con los Estados Unidos, donde sólo la candidatura de Hillary Clinton comentaron algunos de los presentes costó unos u$s 3000 millones. "Obviamente no llegamos a ese número, pero tampoco es real que sean u$s 25 millones, que de por sí, es una cifra muy alta", reflexionaron.

Entre las iniciativas que se plantearon, destaca el pedido de que se registre online la carga de datos sobre financiamiento. También se recomendó la creación de un organismo autárquico, que no dependa del Poder Ejecutivo, aunque hubo voces disonantes respecto a la necesidad de controlar a ese nuevo ente. Además, se instó a bancarizar los fondos, publicar los datos de las donaciones a empresas y a dar entidad a aquellos aportantes anónimos que lo hacen mediante efectivo y sin justificar de dónde provienen los fondos.

De la reunión, entre las figuras más destacadas, participaron la diputada Margarita Stolbizer, el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, el triunviro de la conducción de la CGT Juan Carlos Schmid, el juez electoral Alberto Dalla Vía, el líder de la UOM, Antonio Caló, y la mayor parte del empresariado nacional que asistió al Coloquio.

