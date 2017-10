Bonino va en contra del cobro de Plus Médico

El Concejal Raúl "Lalo" Bonino del PRO, ingresó al Concejo un proyecto que solicita la prohibición del cobro de Plus Adicional Médico. Marcelo Lombardo, del PJ acompañó el proyecto de Bonino y le agradeció que tomase la medida a pesar de que a nivel provincial los legisladores de su partido estuvieron en contra de Prohibir el Plus Médico

Este jueves en la sesión del Concejo, el PRO presentó un Proyecto de Resolución donde solicita que se prohiba el cobro de plus médico. El proyecto consiste en prohibir que los profesionales de la salud cobren un plus adicional a la Obra Social y colocar cartelería en los consultorios sobre esta práctica ilegal que es habitual en la ciudad.

"Es importante destacar, más allá de las posturas diferentes que haya del cobro del plus, algo que rescato que dijo la Directora de IAPOS, Soledad Rodriguez, lo que constituye el cobro del plus médico: es una estafa al afiliado y un acto de Evasión Fiscal y Previsional", manifestó el Concejal del PRO.

"Primero, es una estafa de afiliados que se realiza en marco de vulnerabilidad del paciente / enfermo o de su entorno familiar, se forma un acto de mala Fé con la Obra Social. Porque el profesional voluntariamente firmó un convenio o declaración jurada según el sistema de la Obra Social y no lo respetan, continuó Lalo.

"Segundo, es una Evasión Fiscal y Previsional en toda situación que las sumas recibidas sean cobradas en negro. Sabido es, que la mayoría de todos los cobros de plus médicos son en negro. Por lo tanto, no existe registro contable de la misma. Esto, es algo que no tenemos más que acompañar para que se prohiba el cobro de plus adicional en la medicina, ya que se considera una injusticia para quienes menos posibilidades tienen", agrumentó.

"Después, está el planteo de los Colegios Médicos, una proclamación por parte de los mismos haciendo referencia a la precarización del trabajo médico, los honorarios, de lo que pueda afectar la calidad de las prácticas, probablemente con razón pero eso sería otra lucha", agregó.

" Acá lo que queremos es apoyar a aquellos que llevaron adelante esta iniciativa en prohibir el cobro de plus médico y defender aquellos que menos herramientas tienen, que en definitiva son aquellos que terminan pagando el plus", finalizó Bonino.

"Quiero resaltar un hecho, que me llama la atención pero que termina de hablar bien de nuestros compañeros del PRO aquí en el Cuerpo (hace alusión al Cuerpo Legislativo Local) , de un proyecto que fue rechazado por la mayoría de legisladores del PRO en la provincia y sin embargo acá se presentó el proyecto por ellos, valoro su actitud, voy a acompañar el proyecto", expresó Lombardo.