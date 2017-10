CORRAL DIJO QUE MACRI SE SOLIDARIZÓ CON ÉL POR LO QUE CONSIDERA "UNA CAMPAÑA DE DIFAMACIÓN"

El presidente de la Nación Mauricio Macri visitó este miércoles por la tarde la ciudad de Santa Fe para recorrer junto al intendente José Corral el flamante edificio "NIDO" donde funciona la Escuela de Trabajo de Barranquitas. El mandatario nacional estuvo reunido cerca de 20 minutos con jóvenes del barrio y no tuvo contacto con la prensa.

Quien sí lo hizo fue el titular del ejecutivo local. En diálogo con los periodistas, José Corral aseguró que Mauricio Macri se encontraba "al tanto" de las denuncias por el presunto desvío de fondos del municipio a cooperativas y que se mostró "solidario" con lo que considera "una campaña negativa y de difamación". Al mismo tiempo, habló de un kirchnerismo que se encuentra "nervioso y preocupado" a poco tiempo de las elecciones.

Por otro lado, manifestó que conversó con el presidente sobre las declaraciones del ex gobernador Antonio Bonfatti, quien este martes había dicho que "el pueblo se equivoca, lo hizo con Hitler y ahora lo hace con Macri". En ese sentido, Corral destaco a los referentes del propio partido de Bonfatti que salieron a "diferenciarse" del actual presidente de la cámara de diputados, como lo hizo el propio gobernador Lifschitz.

El intendente de Santa Fe dijo que Macri "está muy al tanto de las discusiones que hay en la ciudad, entre ellas la que se planteó por el tema de las cooperativas". En diálogo con la prensa, Corral indicó: "Le dije que estábamos tranquilos. Me lo dijo solidariamente porque él (Macri) también tuvo mucha oposición en su momento y muchas operaciones. Cuando el kirchnerismo gobernaba, Mauricio fue objeto de muchas campañas negativas, como la que tenemos nosotros en Santa Fe. Él estaba al tanto y me dijo: "¿Estás bien?", y le dije: por supuesto que sí".

"Están pintadas las paredes y hay pauta en las redes sociales. En una campaña electoral, esto no es periodismo. No hay que ser ingenuos y ver que lo que hay también es una campaña", agregó. En ese sentido, apuntó contra el concejal Cesoni, uno de los impulsores de la denuncia e investigación. "Comprendemos que el kirchnerismo está muy nervioso y preocupado. Por eso estas denuncias de concejales justicialistas. Cuando es un concejal del kirchnerismo el que lleva adelante o impulsa esta investigación, bueno... no hay ninguna duda. Nosotros ingenuos no somos, hay una campaña política de difamación. Quedó atrás ese municipio del partido de Cesoni, en el que se vendían los carnet de conductor, se vendían las licencias de taxi y había corruptela en todos los pisos de la municipalidad", disparó.

Consultado sobre si el poder judicial se encuentra dentro de lo que él considera una campaña negativa, responió: "La justicia hace su trabajo, tiene que hacerlo y está muy bien. Estamos dispuestos a dar las informaciones que haya que dar".

Cuando se le preguntó sobre los dichos del ex gobernador Antonio Bonfatti, quien este martes dijo que "el pueblo se equivoca, lo hizo con Hitler y ahora lo hace con Macri", el presidente del radicalismo afirmó: "No merece ningún otro comentario que el repudio".

"Nosotros celebramos que otros integrantes del propio partido hayan salido muy duramente a diferenciarse. Como el gobernador (Miguel Lifschitz), incluso el candidato a concejal de Rosario, Javkin. No escuche a los candidatos locales de Santa Fe. Seguramnte lo harán porque es lo que corresponde" dijo Corral.

Fuente: www.unosantafe.com.ar