La historia del niño prodigio y su ambicioso plan para enseñar programación al mundo entero

"La tecnología sigue avanzando. Es importante fomentar el desarrollo de estrategias digitales, implementar la enseñanzas de habilidades computacionales en la currícula escolar". El que habla es Tanmay Bakshi, un programador de 13 años que desde los 5 comenzó a escribir código.Un verdadero niño prodigio y autodidacta que dedica gran parte de su tiempo a desarrollar programas basados en machine learning e inteligencia artificial para "solucionar problemas".

Los expertos en tecnología y funcionarios reunidos en una sala del Hotel Hilton, donde se está se está llevando a cabo la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Comunicaciones de la ONU, lo escuchan con atención. Están todos reunidos para debatir el futuro de la educación y el empleo en el marco de la economía 2.0. Y Bakshi es un claro del impacto que tiene la enseñanza temprana de habilidades digitales a una edad temprana.

El joven nació en Nueva Delhi y cuando tenía un año se mudó, junto a su familia, a Toronto. Comenzó a estudiar programación, incentivado por su padre, cuando tenía apenas 5 años. Hoy, además de haber desarrollado varias aplicaciones y haber escrito un libro, comparte sus conocimiento desde su canal de YouTube.

"Me apasiona aprender sobre redes neuronales y al querer aprender sobre este tema noté que no hay muchos recursos online, por eso tengo el objetivo de llegar a 100 mil personas que quieran aprender a programar y codificar", explica Tanmay.

El joven programador dice que le interesa compartir su conocimiento con el resto de la comunidad y por eso ofrece tutoriales gratuitos desde su canal. Su plan más ambicioso hoy es capacitar a la mayor cantidad de gente posible para que aprendan a programar, un mundo que él considera apasionante y necesario para desenvolverse en un mundo que cada vez es más tecnológico.

"Creo en el código abierto y el software libre, no quiero tener la propiedad sobre todas las cosas que desarrollo sino que la gente pueda tener acceso a ese conocimiento y siga construyendo a partir de ahí", dice.

Tanmay explica que su primer acercamiento a la inteligencia artificial fue a través de Watson de IBM, pero que ahora no sólo utiliza este sistema para sus desarrollos; también recurre a las plataformas de Microsoft y Google.

"Me gusta la idea de compartir todo lo que he aprendido en los últimos años con la gente. Tengo este conocimiento y quiero trabajar de manera colectiva con la comunidad", asegura.

El joven programador cuenta que está trabajando en varios proyectos y que le interesa en particular la aplicación de deep learning e inteligencia artificial en el cuidado de la salud.

"Estoy con dos proyectos que usan la inteligencia artificial para el autismo y la depresión. En este último caso se tratará de un sistema de alerta temprana pensada para alertar a tiempo y prevenir el suicidio juvenil. Lo lanzaré hacia fin de año", detalla.

Tanmay cursa el noveno grado a la distancia, desde su casa, donde también se dedica a seguir profundizando sus conocimiento sobre tecnología con libros y material que encuentra en internet. ¿Hay tiempo para la diversión y los amigos?

"Hasta sexto grado cursé en una escuela así que sigo teniendo los amigos que hice ahí. Además conozco gente a través de YouTube y estoy siempre listo para ayudarlos o responder sus preguntas cuando tienen alguna duda", remarca.

Y en cuanto a la diversión, para él las computadoras y los algoritmos son algo "realmente divertido. No es un trabajo que me estresa, es algo que me encanta". Aclara que también hace otras actividades que no requieren libros ni pantallas como "bicicleta y ping pong". Pero no deja de aclarar que lo que más lo apasiona es la inteligencia artificial. "Me consume mucho tiempo pero también es lo que más me gusta", concluye.

Fuente: Infobae