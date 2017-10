El abogado defensor del comisario confirmó por Aire de Santa Fe que el oficial Catramís de Asuntos Internos los anotició a las 13:50 sobre la liberación de su cliente. La notificación se emitió por instrucción del fiscal regional doctor Carlos Arietti.

“Simplemente fuimos notificados de esta circunstancia y de la consecuente suspensión de la audiencia”.

“Habíamos pedido el tratamiento conjunto de la prisión preventiva junto a la audiencia imputativa y los elementos los desconozco. No hemos tenido acceso al legajo conforme al código. Al no realizarse la audiencia no pudimos conocer la materialidad de los hechos que se le atribuyen”.

“Los dos fiscales intervinientes merecen mi respeto y veremos cómo sigue la causa. Seguramente lo vamos a definir con ellos”

Fuente: Aire de Santa Fe

Volvé a escuchar al doctor Ramiro Díaz Duarte