Apareció el hermano de Ricky Martin y contó la odisea que vivió en los últimos días

El huracán María arrasó con Puerto Rico, dejándolo destruido e incomunicado. El cantante Ricky Martin fue uno de los protagonistas de la campaña para ayudar a reconstruir el país, pero tuvo que lidiar con la angustia de tener a su hermano menor desaparecido durante seis días.

Afortunadamente, después de varios días de desesperación, Ricky pudo concretar la comunicación con Eric Martin, quien aseguró que no sufrió ningún daño significativo pero que estuvo incomunicado desde que el huracán tocó tierra.

“Tras el huracán, las comunicaciones por celulares se interrumpieron y no había señal. No pude hablar con nadie. Seis días después, mi novia, Yanira Rodríguez, consiguió un poco de cobertura y entonces contacté con Ricky. Pero no es cierto eso de que haya estado desaparecido, simplemente fue un problema de la red. Ya pudimos vernos y abrazarnos. Estoy bien y a salvo”, aseguró.

Eric es uno de los tres hermanos que tiene Ricky por parte del padre, vive en San Juan, la capital portorriqueña, y trabaja como entrenador personal.

“Mi apartamento, gracias a Dios, no quedó muy dañado. Pero las cosas van bien lentas en Puerto Rico. La red eléctrica se ha recuperado solo en un 7%, el 45% de la población sigue sin agua, muchas casas están sin luz y hay largas colas tanto en los bancos, para sacar dinero, como en los supermercados, muchos desabastecidos”, contó Eric, quien en 2013 se alzó con el título de Mister Puerto Rico Body Fit.

El 23 de septiembre Ricky había realizado un pedido desesperado a través de Instagram para dar con el paradero de su hermano. “No tengo ni idea de dónde está, pero seguro que no soy el único que está lidiando con esta incertidumbre. Por favor, ayúdennos”, dijo en esa oportunidad.

Ni bien el cantante logró comunicarse con su familia, les compró pasajes y los sacó de Puerto Rico. “Como ahora mismo no tengo trabajo, mi hermano nos compró a mí y a mi papá unos vuelos para Miami y por ahora, seguimos aquí a la espera de que el país se vaya recuperando”, reveló Eric