Enojo en Ecuador: suspendieron al técnico Jorge Célico y no podrá estar en el banco

El entrenador argentino, que tomó interinamente el cargo en la Tricolor, fue sancionado de oficio por una discusión con el chileno Arturo Vidal y no podrá acompañar a su equipo en el campo de juego en la última jornada de Eliminatorias

A horas de afrontar la última fecha de Eliminatorias Sudamericanas, la selección de Ecuador recibió una noticia que cayó muy mal en Quito: el combinado local no podrá contar con su entrenador, Jorge Célico, en el banco ante la Argentina tras ser suspendido por la Conmebol.

Durante la última jornada, en la que Ecuador cayó ante Chile en Santiago, el entrenador argentino que tomó el cargo de La Tricolor tuvo una fuerte discusión con el mediocampista Arturo Vidal, quien había golpeado a Romario Ibarra y generó el enojo del técnico.

En la rueda de prensa posterior al partido, Célico había explicado lo que le dijo al futbolista del Bayern Munich. "Le dije a Vidal que no era correcto entrarle así a un chico que recién empieza", señaló el técnico.

Célico fue suspendido por la Conmebol y tendrá prohibido el ingreso al campo de juego del estadio Olímpico Atahualpa, donde Ecuador recibirá a la Argentina por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Patricio Lara, su asistente técnico, será el encargado de dirigir a una selección de Ecuador que ya no tiene posibilidades de clasificar a la Copa del Mundo.

La de Célico no será la única baja sensible, ya que tampoco podrán estar Antonio Valencia ni Michael Arroyos, por suspensión, y Enner Valencia, quien no se recuperó de un golpe en la espalda.

