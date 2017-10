Lisandro " recargado"

Parece que Mársico esta dispuesto a no callarse nada y en los últimos días saco la "ametralladora" y comenzó a disparar munición gruesa en contra de todos, el sentido único de calle Geuna, entre Jaime Ferré y Carlos Gardel fue el detonante ahora.

El concejal por el Partido Demócrata Progresista, el pasado 3 de octubre, ingresó una solicitud al Departamento Ejecutivo Municipal a los fines de que evalúe la posibilidad de establecer un único sentido de circulación de calle Geuna entre Jaime Ferré y Carlos Gardel.

Nunca recibió respuesta, el pedido fue avalado por firmas de los vecinos cuyas viviendas lindan con la arteria en cuestión. El Cuerpo Legislativo local aprobó el pedido el 13 de octubre de 2016.

"Calle Geuna entre Ferré y Gardel, posee doble sentido implicando un alto grado de peligrosidad, muchas veces debido a la imprudencia de conductores de vehículos que no toman los cuidados necesarios para transitar por la arteria de referencia".

"Los vecinos cuyas viviendas lindan con calle Geuna, deben esperar en muchas oportunidades varios minutos para poder sacar sus autos de los garajes, debido al alto tránsito que posee la arteria, por la que circulan rodados en ambos sentidos y a altas velocidades. A su vez, se suma el hecho de que está permitido estacionar del lado izquierdo y del derecho, quedando un espacio muy reducido para que transiten los vehículos", dijo Mársico.

"Hace un año exactamente que esperamos una respuesta, y si no es posible el cambio de sentido, que nos especifiquen por qué no, pero nada, silencio total, incluso los vecinos alegan que al haber autos estacionados en ambas manos, si se desea sacar un vehículo del garaje, es muy difícil ver quien está transitando, generándose situaciones de peligro contínuas", sentenció el edil demoprogresista.

Fuente: Castellanos