El Gobierno ratificó paritarias bajo la inflación de 2018 y los gremios arden

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, consideró ayer que los futuros ajustes salariales deberán acordarse "por debajo" de los porcentajes de las paritarias cerradas este año, al argumentar que la inflación está "en baja".

Para Ibarra, "en la medida que se va cumpliendo con la baja de la inflación, los números van a tener que estar muy por debajo de lo que fueron los años anteriores y gracias a la baja de la inflación, esto va a ser posible".

No obstante, el ministro aclaró que hay un presupuesto que (en el orden nacional) prevé indicadores generales en materia de tipo de cambio y máximos de inflación, así que no hemos empezado a conversar nada con los gremios en esta materia".

La postura de Ibarra fue rechazada por el secretario general de ATE Nacional, Hugo Cachorro Godoy, quien aseguró que "el Gobierno está tratando de bajar el salario cada año" y, de cara a las negociaciones para 2018, dijo que "están planteando un aumento de menos del 15%, cuando saben que la inflación no va a ser inferior al 20%".

Por su parte, Godoy aseguró a la agencia DyN que en los últimos dos años los trabajadores estatales perdieron "14 puntos del poder adquisitivo en 2016 y no menos en 2017". Sin embargo, anticipó que "no se va a poder hablar de una actitud uniforme del sindicalismo" en cuanto a la postura para negociar, ya que si bien con algunos gremios "están trabajando unidos", otros "vamos a seguir firmes tratando de quebrar la lógica que quiere imponer el Gobierno".

"Así como tienen a UPCN, están trabajando unidos con otros sindicatos", señaló Godoy en referencia al Gobierno, y agregó: "Ellos quieren destruir a los sindicatos que se le oponen, pero con los que encuentran consenso y viabilidad, los van a seguir alimentando".

Consultado por las declaraciones de Ibarra, el titular de ATE dijo que el funcionario "es coherente con lo que vienen planteando. El Gobierno está tratando de bajar el salario cada año". "Van a argumentar que así lo dice el presupuesto que se aprobó en el Congreso (en referencia al proyecto para 2018)", agregó. En el caso de los estatales, Godoy dijo que "van a tratar de desdoblar el aumento de sueldo" con "un porcentaje para el sueldo básico y otro para la bonificación de presentismo".

Fuente: Cronista