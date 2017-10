Lifschitz va a la Corte, Frigerio le contesta

Lo que hasta el momento parecía ser apenas una amenaza, podría concretarse en los próximos días. El gobernador Miguel Lifschitz aseguró esta mañana que el gobierno de la provincia tiene decidido realizar un pedido formal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, frente a la falta de una propuesta del gobierno central para comenzar a saldar la deuda histórica que existe con Santa Fe por fondos ilegalmente detraídos de la coparticipación.

Pocas horas después, en la ciudad de Rosario, el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, aseguró que el gobierno nacional "le va a encontrar una vuelta" para cumplir el pago de la deuda de coparticipación que tiene con la provincia de Santa Fe, aunque sostuvo que el tema está siendo utilizado en la campaña electoral.

En rueda de prensa y durante la mañana, Lifschitz declaró: "Efectivamente hemos tomado la decisión y en los próximos días vamos a estar haciendo una presnetación. Estamos ultimando los escritos para presentar ante la Corte... Esto no excluye ninguna negociación. Se puede seguir conversando si hubiera alguna propuesta del gobierno nacional".

Lifschitz remarcó que de esta manera Santa Fe "empieza a ponerle punto final a los tiempos. Cuando se produjo el fallo en noviembre 2015 la expectativa de la Corte era que esto se arreglara rápidamente. Me decía un ministro de la Corte que siempre es mejor que sea la política la que solucione estos temas, pero si eso no sucede la Corte deberá tomar la decisión".

Si bien a partir del fallo el gobierno de la Nación dejó de descontar los fondos que se le detraían a Santa Fe y a otras provincias desde 2006, lo que se sigue reclamando es la deuda histórica generada desde aquel año hasta 2015. Los cálculos difieren, pero teniendo en cuenta la inflación acumulada se trata de decenas de miles de millones de pesos.

El gobierno nacional dio distintas señales de que no existen posibilidades reales de saldar esa deuda con dinero en efectivo, por lo que Santa Fe insiste en la necesidad de encontrar otros mecanismos de acuerdo.

Durante su visita a Rosario, Frigerio no eludió el tema: "Nosotros vamos a respetar el fallo de la Corte, porque este es un gobierno que respeta los fallos de la Justicia, hemos dado muestras de eso, porque Santa Fe está recibiendo el doble de recursos de origen nacional de los que recibía con el gobierno kirchnerista. Tenemos un problema con el stock, con lo que se acumuló en estos años, que lo vamos a resolver".

"Ahora, a diez días de la elección no me parece que usar estos temas para la contienda electoral no es lo mejor", advirtió el funcionario nacional en declaraciones a Canal 5.

Fuente: La Capital / LT10