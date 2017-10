Uno por uno, quiénes fueron citados a indagatoria por encubrir el atentado a la AMIA

El juez federal Claudio Bonadio citó a declaración indagatoria a la ex presidente Cristina Kirchner y a otros 14 imputados en la causa que investiga el encubrimiento de los autores del atentado a la AMIA, a través de la firma del Memorándum con Irán el 27 de enero de 2013. A continuación, un repaso por cada uno de los citados a declarar.

Cristina Kirchner

Apuntada primero por Alberto Nisman y luego por Gerardo Pollicita como la principal responsable del encubrimiento. Según el fiscal, el tipo penal por el que debe declarar la ex mandataria es agravado por tratarse del encubrimiento, cuyo hecho precedente es un delito de lesa humanidad, y por la calidad de funcionarios públicos de aquellos que reunían tal condición.



Héctor Timerman

El dictamen del fiscal Gerardo Pollicita lo destaca como uno de los artífices de la maniobra junto a la ex presidente: "El accionar criminal denunciado fue orquestado y puesto en funcionamiento por las altas autoridades del anterior gobierno nacional argentino, puntualmente por la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y el ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Marcos Timerman", sostuvo, en base a la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman en enero de 2015.



Luis D'Elía, Fernando Esteche, Ramón Bogado y Alejandro Khalil

Este grupo aparece porque son los que habrían intervenido en los canales paralelos de comunicación y negociación, que, según la acusación, fueron necesarios para avanzar con el objetivo criminal. Además, hay audios de conversaciones telefónicas entre D'Elía, Esteche y Khalil que los complicaron. En su dictamen, Pollicita escribió: "Resulta claro que estos sujetos que estuvieron históricamente alineados ideológica y económicamente con Irán de ningún modo iban a proponer o realizar gestiones para la firma de un instrumento que de alguna manera ponga en riesgo los intereses de ese país, sino todo lo contrario, extremo que demostraría la real finalidad del acuerdo finalmente rubricado".



Yussuf Khalil y Allan Bogado

Carlos Zannini, Oscar Parrilli y Angelina Abbona

El ex secretario de Legal y Técnica, el ex jefe de la AFI y la ex procuradora del Tesoro fueron imputados por Pollicita luego de la muerte de Nisman, que en su denuncia original no los había incluido: "Conforme surge de las constancias arrimadas al expediente, corresponderá investigar el rol que pudo haberles cabido en las maniobras denunciadas a otros funcionarios del anterior gobierno nacional", explicó en su momento.



Juan Martín Mena

El ex numero dos de la AFI que comandaba Parrilli también es uno de los apuntados y deberá presentarse ante Bonadio. Días atrás, cuando Pollicita pidió su indagatoria, Mena, en diálogo con Infobae, rechazó las acusaciones y defendió el Memorándum con Irán: "El fin era dotar de herramientas de cooperación internacional a la Justicia argentina en la causa AMIA. Las capturas de los iraníes se habían decretado en 2006 por Canicoba Corral (juez de la causa) y no tuvo un solo avance hasta que logramos la firma del Memorándum, que iba a permitir que el juez federal argentino se traslade a Teherán a tomar indagatorias que, recordemos, es el paso inicial en una causa penal".



Andrés "Cuervo" Larroque

El diputado nacional del Frente para la Victoria aparece mencionado en una escucha por Khalil. Pollicita lo imputó y pidió su indagatoria por su "íntima vinculación con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner" y sostuvo: "Dado sus contactos con unos y otros, ha operado como nexo y ha transmitido directivas entre los autores del plan delictivo y varios de sus ejecutores, a los efectos de que el mismo avanzara".



Luis Zuain, Luciano Tanto Clement, José Alberto Mercado y Alberto D'Alotto

Todos ex funcionarios de la Cancillería a cargo de Timerman. Zuian fue vicecanciller de Perú. Por su parte, Clement, hombre de confianza del ex Canciller, fue nombrado por él como secretario cónsul en Milán. Mercado fue secretario personal de Timerman y, según publicó el diario Clarín, gracias a que pidió la restitución de 70,09 pesos por "consumo bar hotel cller iraní", Pollicita logró probar que Timerman se reunió con su par iraní, Ali Akbar Salehi, en el hotel Marriott Zúrich. Se trató de una rendición de viáticos hecha por Mercado. Por último, D'Alotto actuó como secretario de relaciones exteriores.

