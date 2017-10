Juanita Tinelli y el hijo de Fort, unidos por una insólita razón

El apodo “comandante” le pertenece a su padre, pero Felipe Fort comienza a adueñarse de ese mote. Hace unas semanas atrás, el adolescente de 13 años logró ser el centro de todas las miradas luego de compartir en sus redes sociales una fotografía en la que homenajeaba a Ricardo.

Felipe sumó rápidamente millones de seguidores en Instagram y de manera cotidiana responde preguntas y revela detalles de su intimidad. Este fin de semana, mediante numerosas “historias” de Instagram contestó más preguntas de sus fans. Entre las que reveló qué es lo que lo une a la hija de Marcelo Tinelli, Juanita.

La mayoría de los que le escriben a Felipe son admiradores del mediático Ricardo Fort. Otros son jóvenes como él que lo elogian por su estilo de vida y por su humildad. “Nunca cambies Feli, tu papá está orgulloso de vos”, aseguran los mensajes que recibe.

Entre las preguntas que contestó, la que más reiterada es qué lo une a Juanita. El adolescente no dudó en revelar que la ve a diario, pero que no tienen diálogo porque asisten al mismo colegio.

“Ella va a segundo año y yo a primero”, aclaró el joven. Pero los seguidores insistieron en querer saber si tendría algún romance con ella. Y Felipe no se la jugó, pero explicó que una característica de la hija del conductor del Bailando no sería de su agrado. “Es muy alta”, sentenció.

Felipe no sólo comparte la escuela -de la que prefiere no mencionar el nombre- con Juanita Tinelli. También asiste su hermana melliza, Martita. Tomás, el hijo mayor de Florencia Peña, también va allí.

La charla continuó sobre si sexualidad. “¿Te gustan los chicos?”, escribió un joven y Felipe contestó que no, pero insistió con un mensaje de tolerancia para la comunidad homosexual.

Por otro lado, contó que desea organizar una juntada con sus fans para compartir más momentos juntos.

También le preguntaron por su vida cotidiana. Algunos fans consultaron si cuentan con personal de seguridad y Felipe lo negó. “Somos todos iguales”, escribió. Luego realizó un streaming desde su habitación y mostró poco y nada. “No es living, es mi habitación”, dijo Felipe cuando un fan elogió lo que creyó que era una sala de estar. “No quiero mostrar mucho mi casa. Es lo que ven, es grande mi habitación”, sumó.

Los seguidores se asombraron porque logró ver por segundos un cuarto de gran dimensión, decorado en tonos puros. Las paredes son blancas y hay pocos muebles, siguiendo una tendencia de decoración minimalista.

“Tu habitación es más grande que mi casa”, sumó otro fan y no faltaron los que cuestionaron su vida acomodada. En su primera aparición pública ocurrida semanas atrás, el joven había aclarado que solo vive la vida que le tocó. “Yo no pedí tener esta vida. Sólo me tocó”, afirmó.