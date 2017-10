Amado Boudou afrontará la segunda audiencia del juicio por Ciccone

El juicio oral por la causa Ciccone tendrá este martes su segundo día de audiencia, en la que el ex vicepresidente Amado Boudou podría declarar en indagatoria junto al resto de los imputados.

El Tribunal Oral Federal 4 inició el pasado martes el proceso oral y público con la lectura de la elevación a juicio y las partes hicieron planteos de nulidad. A partir de las 9.30 se reanudará el debate, donde se espera que los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñiguez den una repuesta a esas solicitudes y luego inviten a los imputados a desfilar ante el estrado para ofrecerles la oportunidad de prestar indagatoria.

Además del ex vicepresidente de la Nación son juzgados su amigo José María Núñez Carmona, el monotributista Alejandro Paul Vandenbroele, el dueño de la quebrada imprenta Nicolás Tadeo Ciccone, el ex funcionario de la AFIP Rafael Resnick Brenner y el ex funcionario de Economía César Guido Forcieri, por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Boudou está acusado de haber utilizado –en 2010– su cargo de ministro de Economía para quedarse con Ciccone, la imprenta de papeles de seguridad y billetes más importante del país. La compañía estaba en quiebra y no podía acceder a un plan de pagos en la AFIP. Según la investigación, a cargo del juez Ariel Lijo, Boudou logró que el organismo fiscal le diera un acuerdo excepcional para pagar su deuda. Eso ocurrió cuando The Old Fund compraba el 70 por ciento de Ciccone.

Con The Old Fund, Ciccone pasó a llamarse Compañía de Valores Sudamericana (CVS). Por esa venta, los Ciccone se quedaban con el resto del porcentaje de la empresa y la promesa de hacer negocios con el Estado. De hecho, se encargaron de la impresión de las boletas del Frente para la Victoria en las elecciones presidenciales de 2011.

La causa determinó que Núñez Carmona mantuvo las relaciones con Vandenbroele y Forcieri con Resnick Brenner en la AFIP para lograr el plan de pagos. Por su parte, Ciccone fue parte de la maniobra al aceptar la venta de la empresa como una coima. Todo con el conocimiento de Boudou.

El de Ciccone es el segundo juicio oral que enfrenta Boudou. El primero fue por la falsificación de documentos públicos para inscribir un auto Honda y por el que fue absuelto en agosto pasado. Pero el segundo no será el último.

Hace pocos días fue enviado a juicio por la compra irregular de 19 autos de alta gama cuando era ministro de Economía. Ese caso también le tocó al Tribunal Oral Federal 4.

Además tiene otras causas en trámite, algunas con los mismos imputados que en el caso Ciccone. Con Núñez Carmona y Vandenbroele, están imputados por presunto enriquecimiento ilícito y por la intervención de The Old Fund en la renegociación de la deuda pública de Formosa.

