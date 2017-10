Cuántos millones de dólares perderá la AFA si la Selección no clasifica al mundial

No sólo sería un fracaso deportivo, sino también económico.

El partido entre Argentina y Ecuador será clave para el futuro del fútbol nacional. La no participación del seleccionado en el Mundial de Rusia sería un fracaso deportivo y complicaría de sobremanera las finanzas de la AFA.

Según un informe de Marketing Registrado, con el sólo hecho de participar del Mundial, la Argentina se asegura 12 millones de dólares. Esto podría aumentar a medida que el seleccionado vaya pasando de fases. Está estipulado que si juega los octavos de final, la AFA cobre otros 12 millones de dólares; en cuartos de final 18 millones de dólares, en semifinales 25 millones de dólares y por jugar la final y ser campeón, 50 millones de dólares. Son cifras que la AFA no puede darse el lujo de perder, en este empobrecido fútbol argentino.

Marketing Registrado informa que la AFA tiene divididos a sus patrocinadores en dos categorías: sponsors oficiales y proveedores oficiales. Entre adidas, Coca-Cola, Quilmes, Claro, Tarjeta Naranja, Sancor Seguros e YPF, en una primera línea, le ingresan a la casa madre del fútbol argentino entre 1 y 2 millones de dólares por año, con adidas en un contrato superior al resto y el caso especial de Claro y Coca-Cola que también pagan un porcentaje mayor por estar en la indumentaria de entrenamiento.

Por otra parte, Aerolíneas Argentinas, Easy, Powerade, Noblex, Bon Aqua, Gillette y Prevención Salud, un escalón por debajo, abonan entre 500 mil y 800 mil dólares cada una. Si bien los contratos ya firmados no se romperían al no clasificar, existen clausulas y primas extras por objetivo, que la AFA dejaría de percibir, y esto podría repercutir directamente en una no renovación del vínculo, o en una baja sustancial del cachet de la Albiceleste.

En el caso de Coca-Cola y adidas, por ejemplo, existen contratos firmados hasta 2030. Luego, las rúbricas se extienden hasta 2019 y 2022 en el resto de los patrocinadores.

Las perdidas de la industria

El sitio de especializado en marketing del deporte también hace un análisis de lo que podría pasar con la industria si Argentina no clasifica al Mundial. Sin tener en cuenta a los sponsors, son muchos los rubros que en año mundialista, disparan sus ventas y/o consumos: Bancos, tecnología, turismo, gastronomía, marcas deportivas, son tan solo algunos de los que podrían ver afectadas sus proyecciones.

Por ejemplo, se estima que en un año promedio, se venden 3.1 millones de televisores, y para Rusia 2018, como sucede habitualmente, se espera que, de la mano con la Selección Argentina, aumenten las ventas en los meses previos al torneo, con un cambio por equipos de mayor tecnología o pulgadas superiores.

Como dato extra, en la Argentina se consumen 41 litros de cerveza al año – la marca más baja desde 2007 – según un último informe de la Cámara de la Industria Cervecera Argentina. Una de las bebidas por excelencia a la hora de ver un partido de fútbol en grupo, también sería otra de las “damnificadas” ante una potencial ausencia Albiceleste.

Por último, siguiendo los últimos informes del sector, las agencias de turismo especulan con una base de 60 mil turistas argentinos con intenciones de viajar al gigante europeo, con un piso por paquete de 140 mil pesos – todo incluido excepto las entradas que irán desde los 105 hasta los 1100 dólares – por quince días.