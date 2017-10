Bono le manifestó a Macri su "preocupación" por Maldonado

Bono, el líder de la banda musical U2, dialogó este lunes con el presidente Mauricio Macri sobre la desaparición del joven Santiago Maldonado y le manifestó su "preocupación" por este tema durante la audiencia que mantuvieron en la Casa Rosada.





"Hablamos de Santiago Maldonado y sentí que el Presidente está tomando el caso seriamente y como miembro de Amnesty Internacional eso me puso muy feliz", dijo el músico en declaraciones difundidas por Presidencia luego de la reunión y tras compartir una charla informal en el Salón Blanco con el jefe de Gabinete, Marcos Peña.



Durante la reunión el presidente Macri explicó a Bono "todas las acciones llevadas a cabo para dar con el paradero del joven y la tarea de permanente colaboración que el Gobierno está brindando a la Justicia para esclarecer la causa en la que se investiga su desaparición", se informó.



Por otra parte, en la previa de los dos recitales que brindará en el Estadio Único de La Plata, el líder de la banda irlandesa dialogó con Macri sobre la importancia de llevar la educación a los sectores más vulnerables en distintas regiones del mundo.



"Fue una gran reunión con el Presidente, porque hablamos de diferentes temas, de educación y específicamente el que atañe a la educación de las mujeres. Estoy muy agradecido por cómo nos recibieron, por su tiempo y el que nos dio el jefe de Gabinete", sostuvo el vocalista.



El cantante arribó a la Casa de Gobierno pasadas las 13 y estuvo alrededor de una hora en el Despacho Presidencial junto al jefe de Estado; el jefe de Gabinete y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo.



En ese marco, Paul David Hewson, popularmente conocido como "Bono", invitó al líder del PRO a la próxima Conferencia sobre la Financiación de la Educación que se realizará en la ciudad senegalesa de Dakar en febrero de 2018.



El Gobierno informó que "habrá un equipo del Ministerio de Educación que trabajará en conjunto con la Fundación ONE, la ONG de Bono, en esos temas que serán incluidos en la agenda del G20".



Las conferencias sobre financiación de la Alianza Mundial para la Educación tienen como objetivo la recaudación de 3.100 millones de dólares entre 2018 y 2020 para promover el aprendizaje de unos 870 millones de niños en 89 países en vías de desarrollo, los cuales constituyen el 78 por ciento de la

población sin acceso a la educación, precisó un comunicado oficial.



"También dialogaron sobre la importancia del acceso inclusivo e igualdad de oportunidades para las niñas en el país y en toda la región", añadió la Casa Rosada.



En ese sentido, el cantante subrayó que "las mujeres ocupan un lugar muy importante en la lucha contra la pobreza y la pobreza es sexista".



Antes de abandonar el histórico edificio, se acercó hasta las rejas de la Avenida Rivadavia para saludar a un grupo de fanáticos, que llevaron sus copias del vinilo "The Joshua Tree" para que el nacido en Dublin se los autografiara.



Macri y Bono ya habían mantenido un breve encuentro informal en septiembre del año pasado, cuando coincidieron en el plenario de apertura de la Clinton Global Initiative en el Hotel Sheraton Times Square de la ciudad estadounidense de Nueva York.



El irlandés, además de su conocida carrera musical con U2, tiene un destacado compromiso contra la pobreza en África, así como también reclama la cancelación de la deuda externa de países del Tercer Mundo.

La banda liderada por Bono brindará este martes y miércoles dos recitales en el Estadio Único de La Plata en el marco de "The Joshua Tree World Tour 2017", para celebrar los 30 años del emblemático álbum.

Fuente: Cadena 3