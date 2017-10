Sorprenden a un alumno y a una madre teniendo sexo en un aula de una escuela de arte

Un alumno de 19 años y una mujer de 32 fueron sorprendidos teniendo relaciones sexuales en un aula de la Escuela Municipal de Bellas Artes (EMBA) de la localidad bonaerense de Quilmes, hecho que dio inicio a un sumario administrativo.

Este jueves, el personal de seguridad del establecimiento encontró en el piso 12 de la EMBA en una situación embarazosa a una pareja integrada por un estudiante de música y la madre de una alumna que asiste al programa FOBA Niños.

Consultados por el caso, los directivos de la Escuela se negaron a dar detalles de lo sucedido, aunque reconocieron que hubo una irregularidad.

"Tenemos una institución muy grande y el servicio de seguridad recorre los pisos que no se utilizan habitualmente durante la mañana. Dos personas se encontraban en un piso donde no debe haber nadie, pero no puedo dar información porque existe un protocolo al que debo ajustarme en estos casos, para resguardar la integridad de los alumnos".

Por su parte, el vicedirector, Alberto Hilal, señaló que se registró "una situación delicada", pero también se ajustó al reglamento y evitó dar mayores declaraciones.

Asimismo, Ruiz adelantó que "se tomaron las medidas correspondientes y el lunes vamos a elevar un acta de notificación sobre el caso" a la secretaría de Educación y Cultura del Municipio.

El episodio salió a la luz en un artículo del diario local Perspectiva Sur, en el cual se narra que tanto el joven estudiante como la madre de la alumna se encontraban "completamente desnudos" al ser sorprendidos, por lo que ambos fueron llevados ante las autoridades escolares, quienes les pidieron explicaciones por lo que habían hecho.

Ante los directivos el alumno alegó que había ido allí "para estudiar", mientras que la mujer aseveró que, si bien estudiaba en forma particular, subió hasta el piso 12 para que él la "ayudara" en una materia. (NA)