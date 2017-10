¿Omar PEROTTI el "Samoré" del PJ?

En charlas de café de la semana pasada, algunos dirigentes peronistas y hasta algún radical, analizaban el panorama político del país post 22 de octubre. Decían en esa conversación que si Cristina Kirchner pierde, como anticipan algunas encuestas, si algunos gobernadores peronistas pierden, como es el caso de Juan Schiaretti y Alberto Rodríguez Saá, pocos serán los que queden en pie para sentarse a la mesa de la renovación. Así quedan afianzados Juan Manuel Urtubey, tal vez Sergio Uñac, tal vez Rosana Bertone (peleando un triple empate), tal vez el entrerriano Gustavo Bordet, aunque solo el salteño con ansias de nacionalizar su figura.

Decían esos mismos dirigentes que hay que prestar atención a la elección de Santa Fe, donde no falta quien crea que Agustín Rossi no podrá retener el total de votos que sacó el peronismo en la PASO, aún cuando hace campaña con la ex jueza Alejandra Rodenas. Pero, ¿por qué Santa Fe? Porque esos dirigentes, acostumbrados a leer escenarios, recordaban una figura que en esta elección no juega pero que hace dos años le ganó a a Carlos Reutemann y a Hermes Binner: Omar Perotti.

Dicen que no hay que perder de vista los movimientos que haga en el Senado el hombre de Rafaela, una figura que podría ser de consenso para sentarse a la mesa de los que busquen reunificar el PJ post kirchnerismo.

Fuente: Infobae