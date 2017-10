El trágico destino de Milton, el chico señalado como hijo del "Pájaro" Cantero

Milton González sonríe en las fotos: una, diez, cien veces. En su cuenta de Facebook nada presagia que la muerte lo alcanzará con apenas 18 años. Se lo ve posando solo, con amigos, vistiendo la camiseta de su querido Rosario Central y posteando mensajes afectuosos hacia Claudio Cantero (29), el sindicado líder de la banda narco “Los Monos” asesinado en mayo de 2013. “Pájaro, recordar es vivir”, escribió al cumplirse el primer aniversario del crimen. Milton se muestra también en muchas fotografías con Daiana Cantero (16), la hija del “Pájaro”, quien el año pasado murió en un accidente en una ruta bonaerense cuando iba al penal federal de Rawson a ver a su tío preso, Ariel “Guille” Cantero. “Mi hermanita”, la definía entre corazones.



De Milton, oriundo del barrio La Granada y acribillado a balazos el martes pasado en Rosario, se ofreció en marzo de este año una versión policial indicando que era hijo –luego se dijo que ahijado– de Cantero y que había sido autor de un resonante ataque a balazos contra enemigos de “Los Monos”. Se exhibieron incluso fotografías de él.



Los posteos de Milton alimentaron el mito del parentesco. Su parecido físico, también. Laura González, su madre, desmiente esa historia. Pero cree que el chico pagó por esa confusión. Ve detrás de la muerte del adolescente la mano de Luis Paz, un oscuro personaje enfrentado con el clan Cantero que es el padre del “Fantasma”, otro integrante de “Los Monos" que murió bajo una lluvia de balas, en 2012.

La fiscalía tiene como línea más sólida para explicar el crimen una pelea territorial por el tema estupefacientes. Si Milton era parte de esa disputa es algo que no está claro aún. El joven sólo contaba con un antecedente por resistencia a la autoridad.



Su madre sigue pensando que la Policía lo expuso al vincularlo con Cantero y que eso le terminó costando la vida. González cuenta que el papá de Milton murió cuando él tenía tres años, que al “Pájaro” lo conocía “desde siempre” porque se criaron en la misma cuadra y que ella en realidad es “íntima amiga” de Lorena Verdún, la primera esposa de Cantero. La considera una hermana. Por eso Milton mantenía una relación tan cercana con Daiana Cantero. “Él la amaba”, explica la mujer. Pero aclara que no eran hermanos.

“Decían que era el hijo del Pájaro por el pelo largo”, se molesta su madre. El cabello negro, enrulado, exhibe ciertas semejanzas entre ambos.

La mujer explica que a “Mi turro”, como lo llamaban a Milton por su parecido con los integrantes de una banda musical que tenía ese nombre, “lo entregaron”. Apunta a un primo de su esposo –implicado en la venta de drogas– e involucra también a Paz, un nombre que desde hace tiempo sobrevuela la trama narco de Rosario.

Daiana Cantero y Milton González, juntos, en el festejo de cumpleaños de 15 de la chica, que era hija del "Pájaro" Cantero. Los dos murieron.

Paz es un promotor de boxeo al que muchos señalan como el hombre que planificó la muerte del “Pájaro” en venganza por el crimen de su hijo: Martín “Fantasma” Paz trabajó con “Los Monos”, intentó independizarse y la banda no se lo perdonó. “A mi hijo me lo mataron los soldados de Paz”, denuncia ahora González a Clarín.



Paz prestó declaración informativa en el juicio por el homicidio de Cantero, lo que marca es que existe una leve sospecha sobre él. A Paz se lo vio en distintas fotos observando veladas de box en Estados Unidos junto al juez Juan Carlos Vienna, el mismo que investigó y procesó a “Los Monos”.



La trama es compleja y atraviesa a los principales jugadores del negocio narco de Rosario. Milton ganó una fama no deseada en marzo pasado, cuando su nombre y su foto fue entregada por la Policía junto a un dato: el chico había sido el encargado de atacar a balazos el móvil del Servicio Penitenciario en el que viajaban Luis “Pollo” Bassi, Facundo “Macaco” Muñoz y Milton Damario, quienes estaban esperando sentencia en el juicio en el que eran señalados como autores del crimen de Cantero.



Los tres fueron absueltos y rápidamente también se comprobó que González no tenía nada que ver con el ataque. Pero eso, para su madre, lo ubicó en el centro de peligrosas miradas.

La mujer se presentó varias veces para denunciar hostigamiento policial contra su hijo, pero sus dichos fueron desestimados. “A la fiscal le dije que gracias a las cosas que hizo la Policía, que sacó una foto y dijo que había tiroteado al convoy, me iban a matar a mi hijo. Me lo ensuciaron y me lo expusieron. Lo señalaban porque tenía pelo largo, porque era ‘el hijo del Pájaro Cantero’, porque decían que lo iban a matar como lo mataron al padre”, recuerda.



Seis meses después, ese temor se hizo real. Ella le advertía, lo cuidaba, le pedía hasta que se ate el pelo para evitar malos entendidos con los parecidos: “Vos sabés que ya te conocen como el hijo del Pájaro”, le insistía. Pero el chico, que tenía al menos tres perfiles de Facebook, no supo advertir el peligro.



El martes pasado, sus proyectos de terminar el secundario a través de un programa de escuela virtual, de avanzar con un taller de carpintería y de progresar con trabajos de albañilería, se apagaron en una emboscada mortal.

Milton Nahuel González (18), señalado como hijo de Claudio "Pájaro" Cantero, fue acribillado a tiros en Rosario. Foto: JUAN JOSE GARCIA.

Colaboró: Andrés Actis

Fuente: Clarín