Aerolíneas Argentinas no tendrá más vuelos a Venezuela

Tras varias suspensiones y la cancelación de las reservas desde agosto pasado, Aerolíneas Argentinas suspendió definitivamente su vuelo semanal a Caracas argumentando "razones operativas", según informó a través de su página web.

En agosto la compañía de bandera había anunciado que no vendería pasajes para su vuelo al país caribeño debido a preocupaciones de seguridad, relacionadas a los hechos de violencia y los interrogantes políticos que en el último tiempo se vieron acrecentados en Venezuela.

Según consta en el comunicado Aerolíneas propuso reenviar pasajeros a Bogotá, Colombia, de forma gratuita o a devolver el importe a quienes tenían boletos comprados.

"Aerolíneas Argentinas informa que, debido a razones operativas, ha procedido a la desprogramación de su vuelo semanal que se operaba entre Buenos Aires y Caracas.", precisa el aviso de la empresa que trascendió este domingo.



Además el comunicado da detalles acerca de las posibilidades para aquellos pasajeros "sin viaje inciado" y " con viaje iniciado", además de una serie de aclaraciones para quienes deban realizar estos cambios.

El comunicado de Aerolíneas Argentinas

Pasajeros con vuelos hacia/desde Caracas

Los pasajeros sin viaje iniciado:

-Podrán solicitar la devolución de su ticket al 100%.

-Se autoriza el cambio de ruta, sin cobro de diferencia de tarifa, penalidad, ni cargo de emisión, solo para aquellos pasajeros que deseen volar hacia/desde Bogotá solo con Aerolíneas Argentinas.

-Se permite cambio de ruta, exceptuando el pago de la penalidad y del cargo de emisión, abonando la diferencia de tarifa correspondiente.

-Se autoriza a los pasajeros con tickets de Aerolíneas Plus lo mencionado anteriormente.

Pasajeros con viaje iniciado:

-Se permitirá devolución del 50% de la tarifa paga. Si el pasajero posee un ticket de Aerolíneas Plus, se reintegrarán las millas del tramo no utilizado.

-Se autoriza el cambio de ruta, sin cobro de diferencia de tarifa, penalidad, ni cargo de emisión, solo para aquellos pasajeros que deseen volar hacia/desde Bogotá solo con Aerolíneas Argentinas.

El tramo Bogotá – Caracas y viceversa, queda a cargo del pasajero.

-Se autoriza a los pasajeros con tickets de Aerolíneas Plus lo mencionado anteriormente.

Aclaraciones:

La solicitud de devolución se debe realizar por medio del canal de emisión original.

Para tickets emitidos en aerolineas.com a través del siguiente link>>

Para más información, se solicita a los señores pasajeros contactarse a nuestro Call Center.

Fuente: Infobae