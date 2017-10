Fumar cuadruplica el riesgo de artritis reumatoidea

"Muchos pacientes nos preguntan en el consultorio si la artritis reumatoidea es una enfermedad hereditaria que vayan a padecer inexorablemente sus hijos. La respuesta es no, no es así como funciona el sistema inmune. Alguien puede tener un gen que lo predisponga a desarrollar artritis, pero éste nunca activarse y la enfermedad no aparecer en toda la vida. Pero hoy sabemos que hay algunos factores del ambiente que aumentan significativamente el riesgo de que la enfermedad se presente", sostuvo la doctora María Alicia Lazaro, médica reumatóloga y miembro del Comité Organizador del Congreso para Pacientes de la SAR.