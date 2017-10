La historia detrás de "El amor después del amor", el disco más vendido del rock nacional

"Esta canción surgió una noche, yo no tenía ni 30 años. Terminé en la casa de una mujer que nunca pensé que me fuera a dar bola. Era la mañana y ella quería que me fuera", contaría Páez en el Planetario en 2012, en un concierto en el que celebró los 20 años del disco. Él no quería irse. Encendió un cigarrillo, se sentó en el piano del hermano de ella y se puso a componer esa canción.Y lo mismo con otras composiciones. En realidad, con el disco entero, que tiene un guiño permanente a su musa inspiradora. "Conocí a una mujer maravillosa que me cambió la vida. Se llama Cecilia Roth. Como yo no hago los discos aparte de mi vida, quedó todo el colorido de esta relación en mi último LP", narraba Fito cuando la placa salía a la venta.

El rosarino compuso los 14 temas del álbum, uno de ellos –La rueda mágica– junto con Charly García; e hizo la voz, el piano, las guitarras y los teclados en todas las canciones. Tweety González se encargó de la programación y el órgano; Ulises Butrón, de las guitarras; Guillermo Vadalá, de los bajos; y Daniel Colombres, de la batería.También desfilaron músicos invitados de primerísimo nivel, como Luis Alberto Spinetta, Andrés Calamaro, Mercedes Sosa, Fabiana Cantilo y Celeste Carballo, quienes -junto a otros- dejaron sus huellas en el disco más exitoso del rock argentino.

El amor después del amor marcó la consagración de Fito Páez, no sólo a nivel local, sino también continental. El título del álbum -cuya primera canción lleva el mismo nombre- es una alusión a la ruptura de su antigua relación sentimental –Fabiana Cantilo– y al inicio de su vínculo con Cecilia Roth.

"Sabés qué pasa, que cuando uno hace las cosas no sabe lo que está haciendo en algunos sentidos. Yo no sabía que se iba a transformar en el álbum en el que se transformó. Tuve la suerte de hacerlo, tuve el placer de parirlo", recordó Fito dos décadas después, cuando salió de gira en 2012 para rememorar ese trabajo que tanto le cambió la vida.

Un joven Tweety González, el encargado de la programación del disco, junto a Fito Paéz

Las canciones