Aerolíneas Argentinas no tendrá más vuelos a Venezuela

-Se permitirá devolución del 50% de la tarifa paga. Si el pasajero posee un ticket de Aerolíneas Plus, se reintegrarán las millas del tramo no utilizado.

-Se autoriza el cambio de ruta, sin cobro de diferencia de tarifa, penalidad, ni cargo de emisión, solo para aquellos pasajeros que deseen volar hacia/desde Bogotá solo con Aerolíneas Argentinas.

El tramo Bogotá – Caracas y viceversa, queda a cargo del pasajero.

-Se autoriza a los pasajeros con tickets de Aerolíneas Plus lo mencionado anteriormente.