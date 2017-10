“Todo se puede”: la foto de Ivana Nadal trabando los abdominales que es furor

De vacaciones en Cancún, Ivana Nadal se calzó una micro bikini animal print y se sacó una foto que, luego, publicó en su cuenta de Instagram . Como era de esperar, ¡infartó a sus casi 900 mil seguidores!

En su publicación, Ivana Nadal -la modelo que el año pasado no temió en mostrarse en malla y hacer foco en sus celulitis- contó que los abdominales que logró en este último año, se deben a que cambió rotundamente su alimentación y entrenamiento.

“Hace 1 año que cambie mi forma de alimentarme de pensar y de entrenar principalmente ‍♀️Lo conocí a @tomasbusquier que me enseñó muchísimo♥️ y acá estoy, haciendo esta foto que hace 1 año creía imposible… No me sale muy bien porque soy malísima “trabando” ‍♀️ Pero se entiende que el cambio es lo q quiero mostrar, para todos ustedes que están pensando que no pueden. Levántense predispuestos, tengan paciencia, hagan cambios REALES en su vida habitual y SEAN CONSTANTES‼️Es clave❗️. Vayan a una buena Nutri, busquen un deporte que los haga feliz y pongan objetivos reales! De a poco, TODO SE PUEDE!!!!”, relató la modelo junto a su posteo.

La sensual imagen de Ivana Nadal casi llega a los 40 mil “likes” en menos de 24 horas y, por supuesto, sus seguidores elogiaron el gran cambio en su figura.