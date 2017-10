Gime Accardi contó la conmovedora historia de su vida y habló de todo

En una entrevista íntima, Gimena Accardi mostró su costado sensible y habló de la pérdida de su mamá y de sus comienzos como actriz a los 14 años.

A casi un año de su boda con Nico Vázquez y mientras protagoniza uno de los éxitos teatrales de los últimos tiempos, “El Otro lado de la Cama”, Gimena Accardi abrió su corazón en entrevista con Clarín. La actriz se animó a hablar de sus comienzos como actriz y del peor momento de su vida: la pérdida de su mamá a los 10 años.

Gime Accardi contó que es hija única de padre abogado y de madre psicóloga, y que su infancia transcurrió en el barrio porteño de Caballito. A sus 10 años, perdió a su mamá producto de un cáncer de pulmón. Sobre el peor momento de su vida, la actriz rescató: “Seguro que ese golpe tuvo mucho que ver en mi crecimiento. Lo mismo que trabajar de tan chica. A los 14 yo ya trabajaba con adultos y componía a una drogadicta. No me crié en una burbuja ni en caja de cristal. Fui transitando el duelo como podía. Pero no convivo con el miedo. Vivo”.

Respecto a su debut como actriz a los 14 años, Gime Accardi contó que siempre fue una mujer de armas tomar, aspecto de su personalidad que fue determinante a la hora de comenzar su carrera: “Siempre tuve mucha personalidad, yo era, entre comillas, la barrabrava del colegio. Mucha voz y voto en los lugares donde estaba. Era muy social. Demasiado. Tocaba el timbre a mis vecinos para que me vieran bailar. O en la plaza les actuaba a las madres para que no se aburrieran”.