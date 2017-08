Mediática en crisis porque una cirugía de nariz le arruinó la vida: "No puedo oler ni respirar"

Chloe Khan es una exuberante mediática del Reino Unido conocida por participar en varios reality shows, como The X-Factor, Celebrity Big Brother, y por posar en Playboy. También es famosa su adicción a las cirugías: desde que apareció en público en 2010 hasta ahora, Chloe atravesó una impactante transformación.

Invitada al programa This Morning, Chloe reveló que ya lleva gastados unos 130 mil dólares en cirugías estéticas. La lista de operaciones incluye: nariz (dos veces), labios, cola y liposucción. La peor experiencia la vivió durante la segunda rinoplastia. Perdió el olfato y no puede respirar por la nariz. Además, debe usar vendas en la zona durante 20 horas por día para mantener la nariz comprimida.

Según explicó, no quedó conforme con la primera cirugía porque el doctor que la operó era muy tradicional y no quiso hacerle lo que ella le pidió. Entonces, investigó y encontró un cirujano en Ucrania al que siguió durante dos años en Instagram hasta que finalmente se decidió a viajar a ese país para operarse. "Parecía el mejor del mundo, miré un montón de sus fotos", explicó.

Sin embargo, la cirugía fue una pesadilla; se despertó durante el procedimiento y vio como la sangre le brotaba. El calvario sigue hasta hoy. "Me siento avergonzada de hablar de ello, y es estúpido. Me despierto con la nariz sangrando, no puedo oler perfumes. Todo por vanidad", cerró.

Así era Chloe cuando debutó en The-X Factor, su primera aparición pública, en 2010.

Chloe Khan en The-X Factor.

Chloe Khan antes de ser mediática y sin cirugías.

Y así está ahora, después de haber gastado 120 mil dólares en cirugías.