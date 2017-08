Rosario: PRO vs. PRO, con grave denuncia contra Anita

Un comunicado firmado por el presidente del PRO en Santa Fe,Federico Angelini, reavivó las tensiones que permanecen latentes en la interna del macrismo rosarino. "En el marco de la campaña a concejales en la Ciudad de Rosario, se han utilizado audios pertenecientes a spots publicitarios del año 2015 con intención de confundir al electorado sobre el apoyo del Presidente Macri hacia uno de los candidatos", describe el documento.

En el texto, acusan a la actual diputada nacional y precandidata a concejal de Rosario, Anita Martínez, de utilizar "audios del entonces candidato a Presidente Mauricio Macri en una publicidad para redes sociales como si fuesen actuales y formaran parte de la presente campaña para estas elecciones internas del próximo domingo". El sector de Angelini impulsa la precandidatura de Roy López Molina, rival de Anita en la interna del PRO en Rosario.

El audio en cuestión ha circulado a través de llamados telefónicos bajo el sistema IVR. El mismo permite recibir una llamada e interactuar con las personas a través de grabaciones de voz y reconoce respuestas simples, del estilo "sí" o "no".

"De esta manera, la candidata miente a los rosarinos respecto del apoyo del Presidente Mauricio Macri hacia su candidatura. Debemos aclarar que el gobierno nacional, no ha participado de las elecciones internas de la alianza Cambiemos en ningún lugar del país, prescindiendo de hacer expreso su apoyo a uno u otro candidato en aquellos distritos donde hay más de una lista interna, ya que todos forman parte del mismo espacio político", desarrolla el comunicado que lleva las firmas de Federico Angelini, la candidata a renovar su banca como diputada nacional, Gisela Scaglia; el diputado nacional, José Nuñez y el concejal rosarino Gabriel Chumpitaz, entre otros. Además, adhirió a la misiva el presidente de la Unión Cívica Radical de Santa Fe, Julian Galdeano.

"Desde Cambiemos, el Presidente, Marcos Peña, María Eugenia Vidal, Lilita Carrió, y todos los que formamos parte de este espacio asumimos un compromiso en el 2015: NO MENTIRLE A LOS CIUDADANOS, en este caso NO MENTIRLES A LOS ROSARINOS, porque necesitamos que confíen en nosotros para que entre todos podamos construir el país y la ciudad que queremos. Ayer mismo por la noche, en una nota periodística en un medio rosarino lo dijo el Presidente de la Nación, la confianza es fundamental en las personas y queremos que todos vuelvan a confiar en la justicia, en la policía, en las instituciones y en los políticos. Es por eso que lo realizado por la precandidata a concejal Anita Martínez, queriendo engañar al electorado simulando un apoyo del Presidente de la Nación, nos parece un acto absolutamente indebido y una falta de respeto hacia los rosarinos. No podemos permitir que se siga mintiendo", concluye el comunicado (las mayúsculas son del texto tal cual fue distribuido).

El domingo 13/08, dicen desde el PRO, se comenzará a perfilar quien largará en la pole position rumbo a la intendencia en 2019. Por eso, desde las tiendas de campaña de Roy López Molina y Anita Martínez, pisan el acelerador a fondo para alzarse con la victoria.

