7 de cada 10 santafesinos decidirá su voto el domingo

Juan Nepote, titular de la encuestadora, expresó que cerca de la mitad de los santafesinos no conoce qué cargos se eligen; siete de cada diez encuestados dice no conocer cómo debe votar para cada uno de los cargos y ocho de cada diez no conoce más de dos candidatos aunque de los que manifiestan conocer los candidatos no saben para que cargo se postulan.

El informe también indica "el alto grado de desconocimiento 65 % sobre como es el sistema de elección de cargos para cada categoría; siendo el sistema D´hont el menos mencionado".

Comparado con las mediciones en la semana previa a las PASO 2015 los resultados son muy parecidos en términos generales elevándose el número de indecisos a 72% contra un 69% de las PASO de 2015.

En tanto, siete de cada diez encuestados manifestaron que “eligirán” en el cuarto oscuro ” a quien votar.

El 64 % manifestó un marcado desinterés por el acto eleccionario y un 35% no iría a votar en caso de no ser obligatorias.

Fuente: LT10