El BCRA ya vendió u$s 1600 millones para mantener el dólar electoral

El minorista se puso al día con la baja del mercado mayorista del viernes y perdió 5 centavos para cerrar en $ 17,98. El BCRA vendió u$s 298 millones para bajarlo desde los $ 18

Se necesitaron otros u$s 298 millones de reservas pero el dólar retrocedió 5 centavos ayer en las pizarras minoristas hasta cerrar en $ 17,98. El Banco Central (BCRA) vendió desde la primera hora de la rueda de ayer para que la divisa no ganara terreno, por cuarta jornada consecutiva y por sexta vez en 10 ruedas. En total, la entidad que conduce Federico Sturzenegger ya lleva vendidos u$s 1602 millones de sus reservas para aquietar al mercado cambiario en la víspera de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

En el mercado mayorista, donde fueron dirigidas las ventas oficiales, se operaron u$s 641 millones, algo menos de los casi u$s 1000 millones del día anterior. Los operadores de ese mercado hablaban de una banda de entre $ 17,74 y $ 17,70 de la que la cotización mayorista nunca se apartó. El precio de cierre para los grandes jugadores fue de $ 17,71, un centavo arriba del día previo.

En un banco contaban ayer que la presión compradora se mantuvo como en toda la semana, pero destacaban como mucho más notoria la ausencia de vendedores. "Hay demanda generalizada, pero más que nada lo que falta es oferta. En los últimos días antes de las PASO, cortaste el flujo de entrada momentáneamente hasta que se vea lo que pasa en las urnas el domingo, el lunes se verá de nuevo si conviene vender", dijeron.

El dólar gana 0,4% en lo que va de agosto y avanza 11,21% en lo que va del año. En términos interanuales, la divisa avanza 20,75%.

Cada día la mesa de operaciones del BCRA se mueve de manera diferente para evitar ser predecible. Según contaron operadores, la rueda arrancó con una oferta de la autoridad monetaria por unos u$s 50 millones a $ 17,74 que marcaban un techo para el día. La demanda dejó pasar las horas antes de aceptar comprar ese precio y, una vez agotada la oferta inicial, la mesa que maneja Demian Reidel puso otras ofertas similares, pero a precios cada vez más bajos. Las ventas se concentraron en la última media hora de operaciones.

El miércoles el BCRA había vendido u$s 584 millones en una sola rueda, más de los u$s 530 millones que había vendido el 30 de junio de 2016 cuando venció la bola de nieve de contratos a futuro que había dejado la administración de Alejandro Vanoli al frente del BCRA. Fue la mayor venta de reservas en una sola rueda desde que Federico Sturzenegger se hizo cargo de la entidad e hizo bajar la cotización 12 centavos desde su máximos del día, por lo que varios de los que habían comprado temprano quedaron mal parados.

Como detalla el BCRA, las ventas en el mercado cambiario para frenar al dólar generan una contracción de la masa monetaria que ayer se calculó en $ 5286,4 millones y, en los seis días de intervenciones sumados se calcula en $ 28.439 millones totales, prácticamente contrarrestados por las compras de divisas al Tesoro que hizo la autoridad monetaria en las últimas semanas (ver página 4).

En el mercado de pesos, mientras tanto, el BCRA continuó ofreciendo letras Lebac para retirar pesos del mercado, aunque las tasas de esos papeles se mantuvieron tranquilas. La más corta, que vence el miércoles que viene, cerró con una suba de medio punto porcentual en el 27,15% anual, apenas por encima del techo del corredor de pases pasivos a 7 días. El resto de los plazos también subieron, como la Lebac que vence en agosto que cerró a $ 26,72, 30 puntos básicos arriba.

