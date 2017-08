Abdominales en el embarazo: ¿es posible tener un vientre chato durante la gestación?

En el sitio Hollywood Life, igual de consternados por este embarazo tan poco común, consultaron a la doctora Jennifer Shu, coautora del galardonado libro de crianza Heading Home with Your Newborn: From Birth to Reality, quien compartió que la "preocupación principal" en la situación de Sarah es la salud y el desarrollo del bebé. "Los riesgos de no ganar suficiente peso durante el embarazo incluyen tener un bebé pequeño y/o dar a luz de manera prematura.