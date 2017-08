Sofía Zámolo derritió las redes con una foto desnuda en una bañadera exótica

Sofía Zámolo hizo explotar las redes sociales con una foto completamente desnuda mientras toma un relajante baño en lo que parece una tina inmensa, acompañada por un texto inspirador: “Más te adentras al silencio, más comienzas a oír… Que descansen 💜The more you enter the silence, the more you begin to hear .. Good night”.

Recordemos que la bella Sofía Zámolo está en un gran momento después de haberse casado a fines del año pasado con el empresario José Félix Uriburu y se fueron de viaje a nada menos, que a las idílicas playas de Indonesia.

Obviamente con esta foto las redes sociales se derritieron a los pies de hermosa Sofía, que recibió miles de comentarios de sus seguidores.